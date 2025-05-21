تحقيقات موسعة في ملف «الجثث المجهولة» وجهود أمنية مكثفة لتأمين العاصمة وتعزيز الاستقرار

في إطار الجهود المستمرة للكشف عن ملابسات الجثث المجهولة، أجرت النيابة العامة، بالتعاون مع جهاز المباحث الجنائية، الكشف الظاهري على 27 جثة محفوظة داخل ثلاجة الموتى بمستشفى الحوادث أبو سليم، والتي كانت خاضعة لحراسة جهاز دعم الاستقرار، وتم أخذ عينات من الجثث وإحالتها إلى الطب الشرعي لاستكمال التحقيقات الفنية.

وتباشر الجهات الأمنية والنيابة العامة عمليات الاستدلال والتحقيق مع المسؤولين بالمستشفى والجهات المعنية بملف تسلّم وتسليم الجثث، وذلك في محاولة لتحديد هوية الجثامين وكشف ظروف وملابسات وصولها إلى المستشفى.

ويُشار إلى أن هذه الجثث تعود فقط لمستشفى الحوادث أبو سليم، بينما تستمر أعمال الكشف في مواقع أخرى كانت خاضعة لجهاز دعم الاستقرار.

استمرار جهود وزارة الداخلية في تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة لتأمين العاصمة طرابلس

تواصل الإدارة العامة للدعم المركزي بوزارة الداخلية تنفيذ المهام الأمنية الموكلة إليها ضمن إطار الخطة الأمنية المشتركة لتأمين العاصمة طرابلس، من خلال تعزيز التمركزات الأمنية وتكثيف الدوريات لضمان الأمن والاستقرار.

وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى حفظ النظام العام، وتعزيز الشعور بالأمان لدى المواطنين، وضمان سلامة الأرواح والممتلكات.

مدير أمن الجفارة يتفقد التمركزات الأمنية ويؤكد على الجاهزية الكاملة

أجرى مدير أمن الجفارة، اللواء عبدالناصر الطيف، مساء الثلاثاء، جولة ميدانية تفقد خلالها التمركزات الأمنية والعسكرية في المنطقة، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على مدى الالتزام والانضباط لدى العناصر الأمنية.

وأكد اللواء الطيف خلال الجولة على أهمية التعاون بين جميع العناصر، وبذل أقصى الجهود في أداء المهام الموكلة إليهم، لضمان استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة.