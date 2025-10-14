تخمة نفطية تهدد الأسواق.. إنتاج «أوبك» يتجاوز الطلب في 2026

توقعت وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، زيادة المعروض العالمي من النفط بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا هذا العام، مع اتساع الفائض في السوق بحلول عام 2026، نتيجة زيادة إنتاج أعضاء تحالف أوبك+ ومنتجين آخرين، في ظل تباطؤ مستمر في الطلب.

وأوضحت الوكالة في تقريرها الشهري أن إنتاج النفط سيرتفع بمقدار 3 ملايين برميل يوميًا في 2025، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 2.7 مليون برميل يوميًا، ومن المتوقع أن يرتفع بزيادة 2.4 مليون برميل يوميًا في 2026.

ويأتي هذا الارتفاع في الإنتاج مع قرار أوبك وحلفائها، وعلى رأسهم روسيا، تسريع إلغاء تخفيضات الإنتاج، مما أثار مخاوف من تخمة المعروض وأدى إلى ضغط على أسعار النفط خلال العام الجاري.

وفي الوقت ذاته، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام إلى 710 آلاف برميل يوميًا، بانخفاض 30 ألف برميل يوميًا عن تقديراتها السابقة، بسبب تدهور الظروف الاقتصادية العالمية.

وأشارت إلى أن الطلب سيظل يتعرض لضغوط خلال عامي 2025 و2026، مع تباطؤ حاد في استهلاك النفط نتيجة لتحديات الاقتصاد الكلي وتوسع استخدام المركبات الكهربائية.

وفي المقابل، أبقت أوبك على توقعاتها بارتفاع الطلب العالمي بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا خلال 2025، مشيرة إلى استمرار الأداء الجيد للاقتصاد العالمي.

وفي ظل هذه المعطيات، شهدت أسعار النفط انخفاضًا حيث تم تداول خام برنت بالقرب من 62 دولارًا للبرميل، بعد أن وصل أدنى مستوى له في 2025 إلى حوالي 58 دولارًا في أبريل.

وتشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى أن المعروض العالمي في 2026 قد يتجاوز الطلب بنحو 4 ملايين برميل يوميًا، مقارنة بـ 3.3 مليون برميل في الشهر الماضي، مما يعكس تخمة محتملة قد تؤثر على استقرار السوق.