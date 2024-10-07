تراجع إمدادات النفط الليبية يسبب انخفاض الشحنات المنقولة بحراً

تراجعت إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً، للشهر الرابع على التوالي في سبتمبر، متأثرة بالانخفاض الكبير في إنتاج النفط وتراجع الصادرات في ليبيا.

وأظهرت بيانات جمعتها وكالة “بلومبرغ” من تتبع الناقلات، انخفاض متوسط إمدادات النفط المنقولة بحراً على مستوى العالم إلى 37.6 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، من 38.236 مليون برميل يومياً في أغسطس.

وأضافت الوكالة، “ويأتي أكثر من ثلثي إجمالي الانخفاض على أساس شهري –أي 628 ألف برميل يومياً– من ليبيا، فقد انخفض إنتاجها إلى النصف تقريباً تحت وطأة الخلافات حول مصرف ليبيا المركزي”، وفق تعبير الوكالة.

ومنذ شهر مايو الماضي، تراجعت الإمدادات العالمية المنقولة بحراً بمقدار 1.85 مليون برميل يومياً حسبما ورد في البيانات.