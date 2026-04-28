ترامب: إيران أبلغتنا للتو أنّها في حالة انهيار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأنها تعيش حالة انهيار وتطلب فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن، في وقت تحاول فيه ترتيب أوضاع قيادتها الداخلية.

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرسالة الإيرانية تضمنت طلباً لتسهيل إعادة فتح المضيق بشكل عاجل، دون توضيح كيفية نقل هذا التواصل أو القنوات التي استخدمت لإيصالها.

ولم يصدر أي تعليق من الجانب الإيراني على هذه التصريحات، كما لم يعلق البيت الأبيض على ما ورد في منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته تروث سوشال.

في المقابل، نقلت تقارير إعلامية بينها نيويورك تايمز أن إيران قدمت مقترحاً دبلوماسياً يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز مقابل إنهاء إجراءات الحصار البحري، دون إدراج ملف البرنامج النووي ضمن الاتفاق، وهو ما قوبل بتحفظ داخل الإدارة الأمريكية.

وتشير المصادر إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض بشكل واضح امتلاك إيران لأي قدرات نووية عسكرية، ويعتبر أن بعض المقترحات المطروحة لا تلبي شروط واشنطن الأساسية.

كما تؤكد تقارير أمريكية أن الملف النووي الإيراني ما زال يمثل العقدة الأساسية في أي تسوية محتملة، في ظل استمرار رفض طهران تعليق برنامجها النووي أو تسليم مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.

وفي سياق متصل، نقلت شبكة سي إن إن عن مصادر دبلوماسية أن المفاوضات بين واشنطن وطهران لا تزال مستمرة خلف الكواليس، مع طرح تصور لمرحلة أولى من الاتفاق تشمل العودة إلى الوضع السابق وإعادة فتح مضيق هرمز دون قيود.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن النقاشات تدور حول مقاربة تدريجية لأي اتفاق محتمل، تبدأ بخطوات تتعلق بالممرات البحرية قبل الانتقال إلى ملفات أكثر تعقيداً.

في المقابل، نقلت وكالة رويترز عن الحرس الثوري الإيراني تأكيده أن مضيق هرمز سيبقى تحت إدارة إيران بشكل دائم، مع الإشارة إلى أن الوجود الأمريكي في منطقة الخليج يواجه تحديات متزايدة.

ويعد مضيق هرمز واحداً من أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، إذ يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية، ما يجعل أي توتر في المنطقة مؤثراً بشكل مباشر على أسواق الطاقة الدولية.