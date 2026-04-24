ترامب: العالم أصبح مثل «الكازينو».. قضية مادورو تعود للواجهة

اعتقال جندي أمريكي بتهمة استخدام معلومات سرية في مراهنات مرتبطة بعملية استهدفت نيكولاس مادورو

أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم الخميس، باعتقال جندي من القوات الخاصة الأمريكية على خلفية اتهامات تتعلق باستخدام معلومات سرية مرتبطة بعملية احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بهدف إجراء مراهنات مالية وتحقيق أرباح وصلت إلى نحو 400 ألف دولار.

وذكرت التقارير أن التحقيقات تشير إلى أن الجندي استغل معلومات داخلية تتعلق بتطورات العملية العسكرية، قبل أن يقوم بالمشاركة في رهانات عبر منصات مالية، ما أثار شبهات حول تسريب معلومات حساسة واستخدامها لتحقيق مكاسب شخصية.

وأشارت منصة Polymarket عبر منشور على منصة إكس إلى أنها رصدت نشاط تداول غير طبيعي مرتبط بمعلومات حكومية سرية، قبل أن تقوم بإحالة القضية إلى وزارة العدل الأمريكية والتعاون مع التحقيقات، مؤكدة أن التداول بناء على معلومات داخلية محظور تمامًا على منصتها، واعتبرت أن الاعتقال يعكس فاعلية أنظمة الرقابة.

وفي تعليق على القضية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رداً على سؤال صحفي حول الواقعة إنه لا يملك تفاصيل عنها، قبل أن يضيف أن العالم أصبح في بعض جوانبه أشبه بكازينو مفتوح، في إشارة إلى انتشار المراهنات المرتبطة بالأحداث العالمية، مؤكدًا أنه لا يوافق على هذا السلوك من حيث المبدأ.

وفي سياق متصل، كانت الإدارة الأمريكية قد حذرت في وقت سابق موظفي الحكومة من استغلال المعلومات الوظيفية في أنشطة مالية أو مراهنات داخل أسواق العقود الآجلة، في ظل تصاعد المخاوف من ارتباط الأسواق بالتوترات الجيوسياسية.

وتشير بيانات الأسواق إلى أن فترات التصعيد الدولي، بما في ذلك التوترات العسكرية في مناطق متعددة، انعكست بشكل مباشر على حركة العقود الآجلة، خصوصًا النفط، الذي شهد تقلبات حادة وارتفاعات كبيرة في الأسعار مع تزايد حالة عدم اليقين السياسي والعسكري.