«ترامب» بصدد اتخاذ قرارات «مثيرة» مجدداً.. وإسبانيا تدعو لـ«ااتحاد أوروبي» قويّ

قال مسؤول في البيت الأبيض، إنه من المتوقع أن يصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “أمرا تنفيذيا بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

ووفق المسؤول، فإن “الأمر التنفيذي الذي سيصدره ترامب سيشمل أيضا حظر تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وكان ترامب، أمر في السابق “بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ منذ توليه منصبه في 20 يناير الماضي”.

سعيا منه للرد على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على منتجات التكتل، أكد وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو، على ضرورة أن يبقى الاتحاد الأوروبي متحدا.

وأضاف كويربو في مقابلة مع محطة آر.إن.إي الإذاعية الإسبانية، أن “الاتحاد الأوروبي منفتح على التجارة ويؤيد سوقا عالمية قائمة على العولمة، غير أن التكتل يجب ألا يكون “ساذجا” وأن يحمي شركاته ويتأكد من أنها في وضع يسمح لها بمنافسة نظرائها من الدول الأخرى في ظل ظروف عادلة”.