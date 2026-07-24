ترامب: فخور بالوقوف إلى جانب نيجيريا في الحرب ضد الإرهابيين

أثارت رسالة بعث بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو جدلاً سياسياً واسعاً في نيجيريا، بعد أن نشرت الرئاسة النيجيرية مضمونها واعتبرتها إشادة أميركية بسياسات تينوبو في مواجهة الإرهاب، بينما شككت المعارضة في توقيت الإعلان عنها ودلالاتها السياسية.

وقالت الرئاسة النيجيرية إن رسالة ترامب جاءت رداً على رسالة من الرئيس بولا أحمد تينوبو، موضحة أن الرئيس الأميركي أعرب عن رضاه تجاه إدارة الحكومة النيجيرية للحرب ضد الإرهاب، وتعهد بمواصلة دعم التعاون بين الولايات المتحدة ونيجيريا في هذا الملف.

وبحسب الرسالة المؤرخة في 6 يوليو، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يقدر “القيادة الحاسمة” التي أظهرها الرئيس بولا أحمد تينوبو نيابة عن الشعب النيجيري، مشيداً بالجهود المبذولة للتصدي للعنف الذي يؤثر على السكان المسيحيين.

وأضاف ترامب في رسالته: “إنه لمن دواعي فخري الشديد أن أقف إلى جانبكم في الحرب ضد الإرهابيين ولجعل جمهورية نيجيريا الاتحادية أكثر قوة وازدهاراً”، مشيراً إلى أهمية العلاقات بين البلدين في ظل توسع النزاعات في غرب أفريقيا ومناطق أخرى من العالم.

وأكد الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة ونيجيريا تتشاركان هدفاً مشتركاً في مواجهة الإرهاب بجميع أشكاله، لافتاً إلى أن خريطة طريق التعاون الدفاعي بين البلدين لعام 2026 وضعت إطاراً لتعزيز العمل المشترك.

وأشار ترامب إلى نشر قوات العمليات الخاصة الأميركية للمساعدة في تدريب القوات المسلحة النيجيرية وتزويدها بالمهارات والأدوات والمعلومات الاستخباراتية اللازمة لتعزيز الأمن وحماية المواطنين، خصوصاً الفئات التي تعرضت لهجمات من الجماعات المسلحة.

وتأتي الرسالة في وقت تسعى فيه الحكومة النيجيرية إلى إبراز نتائج عملياتها العسكرية ضد الجماعات الإرهابية، حيث أعلنت السلطات أنها تمكنت خلال مايو الماضي من تحييد 317 إرهابياً والقبض على 314 آخرين خلال عمليات أمنية وعسكرية.

كما أشارت نيجيريا إلى أن أبرز نتائج التعاون العسكري مع الولايات المتحدة تمثلت في عملية منسقة نُفذت في 16 مايو الماضي ضد مواقع لتنظيم داعش في منطقة بحيرة تشاد، وأسفرت عن مقتل القيادي في التنظيم أبو بكر المينوكي وما لا يقل عن 167 عنصراً آخرين.

وقالت وزارة الخارجية النيجيرية إن رسالة ترامب تمثل اعترافاً بقدرات قيادة الرئيس تينوبو والنتائج التي حققها الجيش النيجيري في الحرب ضد الإرهاب.

من جانبه، قال المستشار الخاص للرئيس النيجيري لشؤون الإعلام بايو أونانوغا إن التعاون الأمني بين البلدين شهد توسعاً كبيراً خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى اتفاق ترامب وتينوبو في نوفمبر الماضي على إنشاء فريق عمل مشترك لتنسيق جهود مكافحة الإرهاب.

وأوضح أونانوغا أن فريق العمل ساهم في تعزيز التدريب العسكري وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ عمليات مشتركة تهدف إلى تفكيك شبكات الجماعات الإرهابية في نيجيريا ومنطقة بحيرة تشاد.

وفي المقابل، أثارت الرسالة انتقادات من قوى معارضة، ركزت على توقيت نشرها، إذ أُعلنت الرسالة في 22 يوليو رغم أن تاريخها يعود إلى 6 يوليو.

ورد دانيال بوالا، المستشار الخاص للرئيس النيجيري لشؤون الاتصالات السياسية، على الانتقادات قائلاً إن أهمية الرسالة تكمن في مضمونها وليس توقيت الإعلان عنها، معتبراً أنها تعكس نجاح الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة واعترافاً دولياً بجهود الحكومة في مكافحة الإرهاب.

لكن معارضين اعتبروا الاحتفاء بالرسالة محاولة لتحسين صورة الحكومة في ظل استمرار التحديات الأمنية والاقتصادية، وطالب بعضهم بنشر النص الكامل للرسالة.

وقال تيمي فرانك، القيادي السابق في حزب “مؤتمر جميع التقدميين” الحاكم، إن الرسالة تحتاج إلى مزيد من التحقق، مشيراً إلى أنها لا تحمل، بحسب قوله، ما يكفي لإثبات أنها تمثل دعماً سياسياً مباشراً للرئيس تينوبو أو إدارته.

وفي سياق متصل، انتقد عضو مجلس الشيوخ الأميركي تيد كروز الحكومة النيجيرية، متهماً إياها بإنفاق أموال على مكاتب الضغط السياسي في الولايات المتحدة لمواجهة الانتقادات المرتبطة بوضع المسيحيين في نيجيريا.

وقال كروز إنه سبق أن طرح في الكونغرس مشروع “قانون المساءلة بشأن الحرية الدينية في نيجيريا لعام 2025″، الذي يتضمن فرض عقوبات على مسؤولين حكوميين متهمين بتسهيل انتهاكات مرتبطة بالحرية الدينية، مؤكداً استمرار الضغط من أجل تمرير التشريع.

هذا وتواجه نيجيريا منذ سنوات تهديدات أمنية متزايدة من جماعات مسلحة، أبرزها تنظيم “بوكو حرام” وتنظيم داعش في غرب أفريقيا، ما دفع الحكومة النيجيرية إلى تعزيز التعاون العسكري والاستخباراتي مع الولايات المتحدة وشركاء دوليين آخرين.

وتحاول إدارة الرئيس بولا أحمد تينوبو تقديم نتائج العمليات الأمنية باعتبارها مؤشراً على تحسن القدرة العسكرية للدولة، في وقت تستمر فيه الانتقادات الداخلية بشأن الأوضاع الأمنية والاقتصادية.