ترامب: فقدنا الهند وروسيا لصالح الصين العميقة والمظلمة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الهند وروسيا “ضاعتا” لصالح الصين، وذلك في أعقاب اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) الذي عُقد هذا الأسبوع في بكين، حيث ظهر قادة البلدين إلى جانب الرئيس الصيني شي جين بينغ في مشهد اعتبره ترامب مؤشرًا على تحول استراتيجي في التحالفات الدولية.

وكتب ترامب في منشور على منصته “تروث سوشيال”: “يبدو أننا فقدنا الهند وروسيا لصالح الصين العميقة والمظلمة، أتمنى لهما مستقبلًا طويلًا ومزدهرًا معًا!”

تصريحات ترامب جاءت وسط توتر متصاعد بين واشنطن ونيودلهي، خاصة بعد أن فرضت الإدارة الأميركية السابقة رسومًا جمركية وصلت إلى 50% على عدد من الصادرات الهندية، منها 25% بسبب شراء الهند للنفط الروسي، وهو ما اعتبره ترامب دعمًا غير مباشرًا للحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي ظل هذه الأجواء، اتجهت الهند إلى تعزيز علاقاتها مع كل من الصين وروسيا، وهما عضوان رئيسيان في منظمة شنغهاي للتعاون.

وخلال قمة المنظمة التي استضافتها مدينة تيانجين الصينية، عقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لقاءً ثنائيًا مع الرئيس شي جين بينغ، حيث شدد الجانبان على أهمية التعاون في تحقيق الاستقرار الإقليمي وتوسيع مجالات التجارة والاستثمار.

وفي السياق ذاته، جدّد مودي التأكيد على متانة العلاقات الهندية الروسية خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى استمرار التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والطاقة رغم الضغوط الغربية المتزايدة على نيودلهي.

وأكد مودي في تصريحات محلية التزام بلاده بسياسة الاعتماد على الذات اقتصاديًا، داعيًا إلى دعم المنتجات المحلية وتعزيز التصنيع الوطني في مواجهة التحديات الدولية.

قمة “بريكس” الافتراضية في 8 سبتمبر بمبادرة من البرازيل… وبوتين يؤكد مشاركته

أعلنت وزارة الخارجية الهندية اليوم الجمعة، أن قمة استثنائية افتراضية لدول مجموعة “بريكس” ستُعقد يوم الجمعة، الثامن من سبتمبر، وذلك بمبادرة من البرازيل التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للمجموعة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الهندية، راندير جايسوال، في إحاطة صحفية: “أعلنت البرازيل، بصفتها رئيسة مجموعة بريكس، عن عقد اجتماع افتراضي في الثامن من سبتمبر. ومن جانبنا، سيشارك وزير الخارجية الهندي في هذه القمة”.

وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في هذه القمة الافتراضية، التي وصفها بأنها استثنائية.

وأضاف بيسكوف، في تصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي: “بالطبع، روسيا ستكون ممثلة في قمة بريكس الافتراضية. الرئيس بوتين سيكون حاضراً في الاجتماع”.