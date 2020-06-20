ترامب يتهم الشرطة بالتقاعس على خلفية الإطاحة بتمثال ألبرت بايك

أبدى الرئيس دونالد ترامب استياءه بعد أسقط متظاهرون تمثالا، وأحرقوا نصبا تذكاريا لأحد القادة الكونفدراليين في واشنطن، مما أدى إلى رد فعل غاضب، وطالب الشرطة بمحاسبة المتسببين في الواقعة.

وغرد ترامب، أمس الجمعة، على حسابه في “تويتر” مخاطبنا عمدة المدينة، الديمقراطية موريل باوزر، شرطة العاصمة ومحملهم المسؤولية عن التقاعس في التدخل لمنع الإطاحة بالتمثال.

وأضاف قائلا: “لا تقوم شرطة العاصمة بعملها لأنها تشاهد تحطيم التمثال وحرقه. يجب القبض على هؤلاء الناس على الفور. أنهم عار على بلدنا”.

ويأتي تحطيم التمثال في غضون موجة ضد تماثيل شخصيات ورموز متهمون بممارسة العنصرية أو تسهيل العبودية.

وتعبيرا عن استمرار غضب المحتجين من عنف الشرطة عقب مقتل المواطن الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد على يد شرطي أبيض.

ويعد النصب التذكاري للجنرال ألبرت بايك التمثال الوحيد لضابط كونفدرالي.