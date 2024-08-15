«ترامب» يجري اتصالا مع «نتنياهو».. وهذا ماتمت مناقشته!

تحدّث دونالد ترامب، الرئيس السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحسب موقع “أكسيوس” الأمريكي، “تحدث الرئيس السابق دونالد ترامب، هاتفيا، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم أمس الأربعاء، وناقشا اتفاقي تبادل الرهائن في غزة ووقف إطلاق النار”.

وقالت أحد المصادر لموقع “أكسيوس”: “دعوة “ترامب” كانت تهدف إلى دفع نتنياهو لقبول الصفقة”، وأضاف أن “المحتوى الدقيق للمحادثة غير معروف”.

هذا وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين، جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 39900 شخص.