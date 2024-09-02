ترامب يشن هجوما على هاريس بعد العثور على جثث الرهائن في غزة

سارع المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترمب إلى استغلال واقعة انتشال جثامين 6 محتجزين إسرائيليين في نفق جنوب قطاع غزة، لشن هجوم على الرئيس الحالي جو بايدن ونائبته المرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.

وقال ترامب على منصة “تروث سوشال”، الأحد: “حدث هذا لأن الرفيقة كامالا هاريس وجو بايدن المحتال زعيمان سيئان. يتعرض الأميركيون للذبح في الخارج، بينما كامالا تستهزئ بعائلات النجوم الذهبية (في إشارة إلى الجنود الأميركيين الذين قتلوا في أفغانستان) وتختلق الأكاذيب عنها، وينام بايدن على الشاطئ في اليوم السادس عشر على التوالي من إجازته”.

وتابع ترامب: “نحن نحزن على الموت غير المبرر للرهائن الإسرائيليين، بما في ذلك المواطن الأميركي الرائع هيرش غولدبرغ بولين، للأسف، هذا هو الافتقار التام إلى القيادة التي تمثلها كامالا وبايدن، لأنهم يهتمون فقط بتقوية وزارة العدل ضد خصمهم السياسي”، في إشارة إلى نفسه.

وأضاف: “تماما مثل كارثة الانسحاب من أفغانستان التي أودت بحياة 13 أميركيا، فإن حكم كامالا وبايدن لم يعرض الأرواح للخطر فحسب، بل إنه مسؤول بشكل مباشر عن الوفيات غير الضرورية التي لم يكن ينبغي أن تحدث أبدا”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد، انتشال جثامين 6 محتجزين من نفق جنوبي قطاع غزة، وهو ما أثار احتجاجات ودعوات للإضراب في إسرائيل؛ بسبب الفشل في إنقاذهم.

وخرج آلاف الإسرائيليين في مظاهرات في القدس وتل أبيب يطالبون ببذل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مزيدا من الجهد لاستعادة باقي الرهائن المحتجزين في قطاع غزة. كما دعت أكبر نقابة عمالية إلى إضراب عام في أنحاء إسرائيل الإثنين.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الإسرائيلية إن الفحص الجنائي حدد أنهم “قتلوا على بعدد من الرصاصات من مسافة قريبة، قبل ما يتراوح بين 48 و72 ساعة”.

وقال القيادي في الحركة سامي أبو زهري لـ”رويترز”: “نتنياهو هو المسؤول عن مقتل الأسرى الإسرائيليين، وهو حريص على قتل الجميع للاستمرار في الحرب، لذلك على الإسرائيليين أن يختاروا بين نتنياهو أو الصفقة”.