«ترامب» يشن هجوما لاذعا على «بايدن وهاريس»

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس الحالي جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، بالتخلف العقلي.

وقال ترامب، في خطاب ألقاه ضمن حملته الانتخابية في ولاية ويسكونسن: “أصبح جو بايدن متخلفا عقليا، وكامالا ولدت هكذا”.

وأكد أن الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية هم وحدهم الذين يمكنهم تنفيذ سياسات الهجرة التي تعاني منها الولايات المتحدة اليوم.

ويتعرض بايدن، البالغ من العمر 81 عاما، وهو أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، لانتقادات كثيرة بسبب زلات اللسان المتكررة والنسيان.

وفي سياق متصل، أكد السياسي الأمريكي روبرت كينيدي جونيور، أن فوز نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس سيؤدي إلى محاربة حرية التعبير وتشديد الرقابة في الولايات المتحدة.

وقال كينيدي في كلمة ألقاها ضمن فعالية أقيمت بالقرب من نصب جورج واشنطن في قلب العاصمة الأمريكية: “هيلاري كلينتون (وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة والمرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية لعام 2016)، وتيم والز (مرشح الديمقراطيين لمنصب نائب الرئيس الأمريكي في الانتخابات القادمة)، وكامالا هاريس – جميعهم يقولون الشيء نفسه.. إنهم يقولون إنه إذا عاد الديمقراطيون إلى المكتب البيضاوي مرة أخرى، فسيقومون بفرض رقابة شديدة على المعلومات المضللة والكاذبة”.

وأضاف: “إن الديمقراطيين يوضحون علنا أن حرية التعبير تعتبر امتياز وليست حقا”.

وأعرب كينيدي جونيور، الذي ضمّه مرشح الرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب إلى فريقه الانتقالي مؤخرا، عن رأي مفاده “أن البلاد بحاجة إلى قائد يدافع عن حرية التعبير والحقوق الدستورية للأمريكيين”.

وأقيمت الفعالية بالقرب من نصب جورج واشنطن في قلب العاصمة الأمريكية، وشارك فيها آلاف من الأشخاص، حيث يظهر العديد منهم رموزا لدعم ترامب وكينيدي جونيور.