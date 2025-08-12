ترامب يطَمئن الأسواق: الذهب لن يخضع لرسوم جمركية جديدة

في خطوة طمأنت أسواق الذهب العالمية وأزالت حالة من التوتر، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منصته الرسمية “تروث سوشال” أن واردات الولايات المتحدة من الذهب لن تخضع لأي رسوم جمركية إضافية، رداً على معلومات خاطئة نشرتها الجمارك الأميركية قبل أيام وأثارت قلق المستثمرين.

وسبق إعلان ترامب، أن أصدرت جمارك الولايات المتحدة رسالة رسمية تشير إلى أن سبائك الذهب من فئتي كيلوغرام واحد ومئة أونصة (حوالي 2.8 كيلوغرام) ستخضع لتعريفات جمركية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب في السوق الأميركية إلى مستويات قياسية خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي في سوق العقود الآجلة.

هذا الإعلان المفاجئ تسبب في حالة من القلق وسط المستثمرين، إذ ارتفعت أسعار الأونصة بشكل حاد، متجاوزة أرقاماً قياسية نتيجة المخاوف من تأثير الرسوم على سلاسل الإمداد العالمية للذهب.

ردود فعل الأسواق والمؤسسات المالية

أبقى بنك غولدمان ساكس، في مذكرة بحثية صادرة في نفس اليوم، على توقعاته لأسعار الذهب في السوق الفورية بلندن، معتبراً أنه لا يوجد حتى الآن مؤشرات حقيقية على فرض رسوم جمركية على الذهب، رغم دخول نسبة الرسوم الجمركية المضادة البالغة 10% حيز التنفيذ في أبريل الماضي.

وتوقع البنك أن يصل سعر الأونصة إلى 3700 دولار بنهاية 2025، ويرتفع إلى حوالي 4000 دولار بحلول منتصف 2026، معتمداً على عوامل عدة منها التوترات الجيوسياسية والتضخم العالمي.

توضيح البيت الأبيض وإعلان ترامب

بعد الضجة التي أثارتها رسالة الجمارك، أكد مسؤول في البيت الأبيض أن إدارة ترامب ستصدر قريباً أمراً تنفيذياً يهدف إلى توضيح المعلومات الخاطئة حول الرسوم الجمركية المفترضة على سبائك الذهب، مشدداً على أن الذهب لن يُفرض عليه رسوم جديدة.