ترامب يعلن انفراجة تاريخية.. الهند وباكستان يتفقان على وقف فوري لإطلاق النار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أن الهند وباكستان وافقتا على وقف إطلاق النار بشكل كامل وفوري، بعد محادثات مطولة بوساطة أمريكية.

وفي منشور على منصة “تروث”، قال ترامب: “بعد محادثات طويلة بوساطة أمريكية، سعيد بالإعلان عن موافقة الهند وباكستان على وقف إطلاق النار بالكامل وبشكل فوري.. أهنئ البلدين على الفطنة المشتركة والذكاء العظيم”.

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، أكدت فيه أن وزير الخارجية ماركو روبيو بحث مع القائد العام للجيش الباكستاني، الجنرال عاصم منير، سبل التهدئة وعرض مساعدة واشنطن على إسلام آباد لتسوية النزاع مع نيودلهي.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الهند أو باكستان على ما أعلنه الرئيس الأمريكي.