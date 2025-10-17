ترامب يكشف تفاصيل محادثته مع بوتين.. قمة مرتقبة لبحث الأزمة الأوكرانية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يرى ضرورة لاستنفاد مخزون الولايات المتحدة من صواريخ “توماهوك” المجنحة، التي تطالب بها أوكرانيا في ظل الحرب المستمرة مع روسيا.

وخلال مؤتمر صحفي عقده عقب محادثته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس، قال ترامب إن موضوع توريد صواريخ “توماهوك” كان محور نقاش بينهما، وأوضح أن الولايات المتحدة بحاجة أيضاً إلى الحفاظ على مخزونها من هذه الصواريخ الدقيقة والقوية.

ورد ترامب بسخرية على سؤال صحفية حول ما إذا حاول بوتين إقناعه بعدم تزويد كييف بهذه الصواريخ، قائلاً: “هل تعتقدين أنه كان سيقول: أرجوك بِع صواريخ توماهوك (لكييف)؟ في الواقع، قلت له: هل تمانع لو نقلت بضعة آلاف من صواريخ توماهوك إلى الجانب الآخر؟”، وأضاف أنه طرح الأمر بطريقة “فكاهية بعض الشيء”.

وصف ترامب صواريخ “توماهوك” بأنها “أسلحة مدمرة للغاية”، مؤكداً أن لا أحد يرغب في أن يُهاجم بهذه الصواريخ، وهو ما يفسر موقفه الحذر حيال توريدها لأوكرانيا.

وكان من المقرر أن يستضيف ترامب في البيت الأبيض اليوم الجمعة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي من المتوقع أن يطالب خلال اللقاء بتزويد بلاده بهذه الصواريخ، وكان ترامب قد صرح سابقًا في 12 أكتوبر أنه قد يحتاج إلى مناقشة الأمر مع بوتين قبل اتخاذ قرار نهائي.

من جانبه، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن استخدام صواريخ “توماهوك” دون مشاركة مباشرة من العسكريين الأمريكيين يعني “مرحلة تصعيد جديدة نوعياً” في النزاع، قد تؤثر سلباً على العلاقات بين موسكو وواشنطن.

في المؤتمر الصحفي ذاته، أكد ترامب أنه لن يسمح بتطور النزاع الروسي الأوكراني إلى صراع عالمي، قائلاً: “أعتقد أنه كان يمكن أن يؤدي ذلك إلى حرب عالمية ثالثة، لكن هذا لن يحدث”.

وأشار إلى أن قمة جديدة مع بوتين ستعقد على الأرجح خلال أسبوعين في بودابست، معتبراً أن الوقت الحالي ليس مناسبًا لفرض عقوبات جديدة على روسيا.

روبيو يستعد لمباحثات مع المسؤولين الروس تمهيدًا لقمة ترامب وبوتين في بودابست

أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيجري لقاءات مع مسؤولين روس خلال الأسبوع المقبل لمناقشة تفاصيل اللقاء المرتقب بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، المقرر عقده في العاصمة الهنغارية بودابست.

ونقل الكاتب ديفيد إغناتيوس عن مصادر مطلعة أن البيت الأبيض يهدف من خلال هذه الخطوة إلى تحديد جدول أعمال القمة، حيث قد يعرض روبيو على الجانب الروسي حوافز اقتصادية متعددة مقابل التوصل إلى اتفاق سلام محتمل لإنهاء النزاع في أوكرانيا.

في المقابل، تخطط الولايات المتحدة لاستخدام أسلحة الضغط المختلفة، منها التهديد بتزويد كييف بأسلحة بعيدة المدى وتشديد العقوبات الاقتصادية على روسيا.

جاء ذلك عقب محادثة هاتفية استمرت نحو ساعتين ونصف بين الرئيسين، وصفت بأنها الأطول منذ بداية ولاية ترامب الثانية. وأكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن الأزمة الأوكرانية كانت المحور الأساسي للنقاش، وتم خلال المكالمة الاتفاق على عقد قمة في بودابست قريبًا.

من جانبه، أكد ترامب أن روبيو يعمل على ترتيب لقاءات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعدادًا للقمة.

تمهيدًا للقمة المرتقبة.. وزير خارجية هنغاريا يجري اتصالات مع لافروف ونائب وزير الخارجية الأمريكي

أعلن وزير خارجية هنغاريا، بيتر سيارتو، اليوم الجمعة، أنه أجرى اتصالات هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف ونائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو، في إطار التحضيرات للقمة الروسية-الأمريكية المرتقبة التي ستُعقد في العاصمة الهنغارية بودابست.

وقال سيارتو في منشور على صفحته الرسمية في “فيسبوك” إن المحادثات التي جرت مساء الخميس شهدت بدء التنسيق والترتيبات اللازمة لعقد القمة، التي من المتوقع أن تجمع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.

وجاء هذا الإعلان بعد أن أجري بوتين وترامب مكالمة هاتفية هي الأطول منذ بداية ولاية ترامب الثانية، واستمرت حوالي ساعتين ونصف، وصفها ترامب بأنها “مثمرة للغاية” وأنها قد تفتح الطريق لتسوية للأزمة في أوكرانيا. وأكد ترامب أنه اتفق مع بوتين على عقد لقاء في بودابست “في غضون أسبوعين”.

في هذا السياق، أكد بيتر سيارتو أن هنغاريا ستضمن أمن الرئيس الروسي خلال زيارته، إذا اختيرت البلاد مقراً للمحادثات حول أوكرانيا. بدوره، أكد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن بلاده ستستقبل بوتين بحفاوة واحترام، مشيرًا إلى نيته إجراء مكالمة هاتفية معه لمناقشة تفاصيل القمة.