ترامب يكشف عن خططه للولاية الثالثة ويحدد من يفضل أن يكون خليفته!

في تصريحات مثيرة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يسعى للترشح لولاية رئاسية ثالثة، لكنه كشف عن تفضيلاته بشأن من يجب أن يقود الحزب الجمهوري في المستقبل، كما أثار جدلاً حول ما إذا كان يتعين عليه الالتزام بالدستور الأمريكي أم لا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة بثتها شبكة “إن بي سي نيوز” مؤخرًا، أنه لا يعتزم الترشح لولاية رئاسية ثالثة.

وقال ترامب: “أتطلع إلى أن أحظى بأربع سنوات عظيمة وأسلمها لشخص ما، ويفضل أن يكون جمهوريًا عظيمًا لقيادة البلاد إلى الأمام”.

وأضاف ترامب أنه لا يعرف ما إذا كان يجب عليه الالتزام بالدستور الأمريكي، حيث سُئل عن هذا الموضوع بشكل مباشر خلال المقابلة.

وحين سُئل عن حقوق المواطنين الأمريكيين وغير الأمريكيين والإجراءات القانونية في الدستور، أجاب ترامب قائلاً: “أنا لست رجل قانون، لا أعرف”.

هذه التصريحات تثير تساؤلات حول مدى فهم ترامب لحدود صلاحياته وواجباته القانونية إذا قرر الترشح مجددًا.

وأكد ترامب، أنه يفضل أن يكون خليفته شخصًا ينتمي إلى الحزب الجمهوري ويملك القدرة على قيادة البلاد وفقًا لخطوطه السياسية.