تركيا تُحمَّل إسرائيل مسؤولية الصراع في المنطقة

حملت تركيا اليوم إسرائيل المسؤولية عن الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو السبب الأساسي للصراع في المنطقة.

ونقلت رويترز عن أحمد يلدز نائب وزير الخارجية التركي أمام القضاة في محكمة العدل الدولية، يوم الاثنين، “الوضع الناشئ بعد السابع من أكتوبر يثبت مجددا أنه من دون معالجة السبب الأساسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لن يكون هناك سلام في المنطقة”.

وأضاف يلدز“ العقبة الحقيقية أمام السلام واضحة، وهي طول أمد احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية والفشل في تنفيذ حل الدولتين”.

وتستمع العدل الدولية إلى مرافعات أكثر من 50 دولة، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022، لإصدار رأي غير ملزم بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي جلسات الاستماع في إطار حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى التدقيق في سلوك إسرائيل في الأراضي المحتلة.

وطلب ممثلون عن الفلسطينيين من القضاة الأسبوع الماضي إعلان أن الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم غير قانوني وقالوا إن رأي القضاة يمكن أن يساعد في التوصل إلى حل الدولتين.