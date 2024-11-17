تركيا.. حملة توقيعات تطالب بالانسحاب من «حلف الناتو»

أطلقت مجموعة من النواب الأتراك بمشاركة عدد من مشاهير الفن والعلوم حملة للمطالبة بانسحاب تركيا من حلف الناتو، على أن يتم إرسال التوقيعات قريبا للبرلمان، بحسب ما نقلت تقارير إعلامية.

ووفق صحيفة “زمان التركية” فقد وقع العديد من الشخصيات الشهيرة من أكاديميين وكتاب وصحافيين وشعراء ورسامين وممثلين على العريضة التي أطلقها النواب تحت عنوان “واجب ضد الناتو والحرب الإمبريالية”، والتي نصت على أنه “من أجل أمن بلدنا، من أجل الاستقلال والسيادة، من أجل السلام العالمي، يجب على تركيا مغادرة الناتو”.

وقالت الصحيفة إن من الشخصيات التركية التي وقعت العريضة: أتاول بهرام أوغلو، عزيز كونوكمان، باريش تيركوغلو، باريش بيليفان، إلياس سلمان، كوركوت بوراتاف، مصطفى كمال أردمول، شولي أيدين، مشيرة إلى أنه سيتم تقديمها قريبا إلى رئاسة البرلمان التركي.

يذكر أن تركيا أصبحت عضوا في منظمة حلف شمال الأطلسي الناتو في 18 فبراير 1952.

وتعد تركيا ثاني أكبر جيش في حلف الناتو بعد الولايات المتحدة، وتضم مواقع جوية استراتيجية لحلف شمال الأطلسي مثل قاعدة إنجيرليك وقونية.