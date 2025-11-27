تركيا.. مسلح يحتجز رهينة بجامعة واعتقالات بتظاهرة في إسطنبول

احتجز مسلح إحدى الموظفات كرهينة في جامعة غومش هانة بشمال شرق تركيا، أمس الأربعاء، قبل أن يسلم نفسه للسلطات بعد مفاوضات استمرت نحو أربع ساعات، وفق ما أفادت وسائل الإعلام المحلية ووكالة الأناضول.

وذكرت المصادر أن المشتبه به، ه.ت، موظف الأمن في كلية الهندسة وعلوم الطبيعة في الحرم المركزي للجامعة، استخدم سلاحًا لاحتجاز الموظفة د.ب، دون الكشف عن دوافعه الدقيقة حتى الآن.

وعلى الفور، انتقلت فرق العمليات الخاصة إلى الموقع، وتم إخلاء محيط الجامعة ونشر القناصة على الأسطح، كما أحكمت قوات الأمن السيطرة على الحرم الجامعي ومداخل ومخارج الكلية، قبل أن تنجح مفاوضات مع المسلح لإطلاق سراح الرهينة.

وأوضحت السلطات أن ه.ت كان موظفًا مدنيًا في الجامعة منذ عام 2020، ويحمل تصريحًا قانونيًا بحمل السلاح من القوات البرية التركية، وأن دوافعه قد تكون مرتبطة بمشاكل شخصية مع أصدقائه، وفق ما تبين خلال المفاوضات.

وأكدت الجامعة في بيان رسمي أن جميع الموظفين كانوا بأمان، ولم يُصب أحد بأي أذى نتيجة الحادث.

اعتقال 14 شخصاً خلال تظاهرة نسائية في إسطنبول بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة

تم اعتقال 14 شخصاً خلال تظاهرة نسائية نظمتها منصة “25 نوفمبر” يوم الثلاثاء في ميدان تقسيم بمدينة إسطنبول، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة.

وأفادت المنصة أن التظاهرة تعرضت للاعتداء من قبل عناصر الأمن، رغم تجمع المشاركين للإعلان عن رفضهم لعنف الدولة الذكورية.

وأضافت أن التدخل الأمني استهدف بعض المشاركات بحجة رفع علم الشواذ، فيما حاول نحو 50-60 شخصاً منع عمليات الاعتقال، قبل أن تقوم الشرطة بتفتيش حقائبهم وإطلاق سراح معظمهم.

وأكدت نقابة المحامين اعتقال 14 شخصاً من المشاركين، مشيرة إلى أنها تتابع التطورات وتطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين.