«ترمب» يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري

حقق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، فوزه الثاني على التوالي بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيوهامبشر أمام السفيرة السابقة في الأمم المتّحدة نيكي هايلي.

وبعد فوزه بالانتخابات التميدية في ولاية آيوا الأسبوع الماضي، يعتبر الفوز الثاني خطوة إضافية نحو انتزاع بطاقة الترشيح الحزبية للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

وأقرّت المرشحة المنافسة هايلي بهزيمتها أمام ترامب، لكنّها أكّدت مضيّها في السباق حتى النهاية.

وقالت هايلي أمام حشد من أنصارها إنّ “هذا السباق لم ينته بعد”، محذّرة في الوقت نفسه من أنّ حصول ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري “سيعني فوز بايدن” بولاية ثانية.

وقالت إنّ الديموقراطيين “يعلمون أنّ ترامب هو الجمهوري الوحيد في هذا البلد الذي يستيطع جو بايدن أن يهزمه”.

وفور صدور هذه التقديرات الإعلامية، اعتبرت الحملة الانتخابية للرئيس جو بايدن أنّ فوز الرئيس السابق في نيوهامبشر يعني أنّ حصوله على ترشيح حزبه الجمهوري للانتخابات الرئاسية بات شبه مضمون.

وبحسب الأرشيف الإنتخابي لم يسبق لأيّ مرشّح جمهوري في تاريخ الولايات المتّحدة أن فاز بالانتخابات التمهيدية في أول ولايتين ولم يحصل في النهاية على ترشيح حزبه.