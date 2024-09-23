تشكيل الحكومة الجديدة في سوريا

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي.

وبحسب رئاسة الجمهورية السورية، ووفق المرسوم، تؤلف الوزارة في سوريا كما يلي:

الدكتور محمد غازي الجلالي رئيسا لمجلس الوزراء

الدكتور محمد عبد الستار السيد وزيرا للأوقاف

الدكتورة سلام سفاف وزيرا للتنمية الإدارية

الدكتور محمد سامر الخليل وزيرا للصناعة

اللواء محمد خالد الرحمون وزيرا للداخلية

المهندس محمد رامي مرتيني وزيرا للسياحة

العماد علي محمود عباس وزيرا للدفاع

المهندس إياد الخطيب وزيرا للاتصالات وتقانة المعلومات

القاضي أحمد السيد وزيرا للعدل

المهندس زهير خزيم وزيرا للنقل

الدكتورة ديالا بركات وزيرا للثقافة

الدكتور فراس حسن قدور وزيرا للنفط والثروة المعدنية

لؤي عماد المنجد وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك

أحمد بوسته جي وزير دولة

الدكتور محمد عامر المارديني وزيرا للتربية

المهندس لؤي خريطة وزيرا للإدارة المحلية والبيئة

المهندس معتز قطان وزيرا للموارد المائية

بسام الصباغ وزيرا للخارجية والمغتربين

الدكتور بسام حسن وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور رياض عبد الرؤف وزيرا للمالية

الدكتور أحمد ضميرية وزيرا للصحة

الدكتور سنجار طعمة وزيرا للكهرباء

الدكتور فايز المقداد وزيرا للزراعة والإصلاح الزراعي

الدكتور محمد ربيع قلعه جي وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية

أحمد هدلة وزير دولة

المهندسة سمر السباعي وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل

الدكتور حمزة علي وزيرا للأشغال العامة والإسكان

زياد غصن وزيرا للإعلام

كما أصدر الرئيس الأسد، مرسوماً بتسمية الدكتور فيصل المقداد نائباً لرئيس الجمهورية، ويفوَّض الدكتور المقداد بمتابعة تنفيذ السياسة الخارجية والإعلامية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية.

وكان الرئيس السوري كلف في 14 سبتمبر الجاري محمد غازي الجلالي، بتشكيل الوزارة الجديدة في سوريا، وهو من الجولان السوري المحتل، ويأتي تعيينه في وقت تشهد سوريا فيه صعوبات في ظل تشديد العقوبات الاقتصادية على سوريا، وفرض قانون “قيصر” للعقوبات الأمريكي.