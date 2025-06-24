تصعيد جديد في جنوب لبنان.. غارة إسرائيلية تستهدف سيارة وتوقع قتلى

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء، مقتل ثلاثة أشخاص جراء ضربة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة كفردجال بمحافظة النبطية في جنوب لبنان.

وأسفرت الضربة التي نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية صباح اليوم على طريق شوكين – كفردجال عن مقتل كل من هيثم بكري ووالده وأبنائه، وهم من بلدة صير الغربية جنوب لبنان.

وأظهرت مشاهد مصورة وفيديوهات تداولتها وسائل إعلام محلية لحظة وقوع الغارة الجوية، التي خلفت دماراً كبيراً في موقع الاستهداف وسط حالة من الهلع في المنطقة.

وجاء هذا الهجوم في سياق استمرار التصعيد العسكري في جنوب لبنان، حيث يستهدف الجيش الإسرائيلي مواقع متعددة يُزعم أنها تتبع لحزب الله اللبناني.

ومن جهته، أكد الجيش الإسرائيلي أن هذه العمليات تأتي في إطار “مكافحة البنية التحتية وعناصر حزب الله”، مشيراً إلى أن الضربة كانت موجهة لمنع تهديدات أمنية قد تنطلق من جنوب لبنان تجاه إسرائيل.

وتثير هذه الحادثة توترات متزايدة في المنطقة، وسط تحذيرات من احتمالية تصعيد أكبر بين الطرفين في ظل توالي العمليات العسكرية المتبادلة.

وتواصل القوى الأمنية اللبنانية تحقيقاتها لتوثيق الأضرار وتحديد المسؤوليات، بينما تزايدت الدعوات المحلية والدولية لوقف التصعيد والعودة إلى مسار الحوار.

في سياق متصل، شن الجيش الإسرائيلي غارات على مواقع لقوة “الرضوان” في جنوب لبنان، في مؤشر على استمرار العمليات العسكرية المتبادلة بين الطرفين. وتبقى المنطقة على أحر من الجمر وسط مخاوف من توسع دائرة العنف وتصاعد المواجهة.

رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام يصل قطر في زيارة رسمية لتعزيز التعاون الثنائي

وصل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى دولة قطر مساء اليوم في زيارة رسمية، حسبما أعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية. ويرأس سلام وفداً وزارياً يضم وزير الثقافة غسان سلامة، وزير الطاقة جو صدي، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ووزير التنمية الإدارية فادي مكي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وقطر، حيث من المقرر أن يجري سلام سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين القطريين، على رأسهم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وسيتركز النقاش خلال الاجتماعات على الملفات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى بحث سبل تطوير التعاون الاقتصادي والثقافي والسياسي بين البلدين، في خطوة تعكس حرص الجانبين على توثيق أواصر الشراكة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

الجنرال الإيطالي دايفيدو أبانيارا يتسلّم قيادة “اليونيفيل” في جنوب لبنان خلفاً للإسباني لاثارو

شهد مقر قيادة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بمدينة الناقورة، جنوبي البلاد، اليوم الثلاثاء، مراسم تسليم وتسلم القيادة بين الجنرال الإسباني أرولدو لاثارو المنتهية ولايته، وخلفه الجنرال الإيطالي دايفيدو أبانيارا، الذي عيّنه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مطلع يونيو الجاري.

وفي كلمة له خلال الحفل، شدد أبانيارا على أهمية العمل لتحقيق استقرار دائم على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، معتبراً أن المرحلة المقبلة تتطلب مواجهة “تحديات حقيقية”، وقال: “نحن لا نعمل بمفردنا، بل نمضي قدماً بالتعاون مع شركائنا في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي”.

وأضاف أن “اليونيفيل تقف عند لحظة محورية”، مشيراً إلى انخراط البعثة في “عملية تحول لتعزيز الفعالية والمصداقية”، معبّراً عن تطلعه لبدء فصل جديد “برؤية واضحة وطاقة متجددة وإحساس راسخ بالهدف”.

من جانبه، أشار الجنرال لاثارو إلى أن الجهود خلال فترة ولايته تركزت على احتواء التصعيد الإقليمي وتعزيز الاستقرار وتهيئة الظروف لحل سياسي دائم على طول الخط الأزرق، مؤكداً أن “الدعم الدولي والوحدة يمثلان عنصراً أساسياً لاستمرار عمليات حفظ السلام”.

وحضر المراسم عدد من الشخصيات الرسمية اللبنانية، من بينهم وزير الدفاع ميشال منسى ممثلاً رئيس الجمهورية، والنائب أشرف بيضون ممثلاً رئيس مجلس النواب، إضافة إلى رئيس الحكومة نواف سلام، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية والسلك الدبلوماسي.