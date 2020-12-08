تعاون تونسي قطري في مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة

استقبل رئيس مجلس نوّاب الشّعب راشد الغنوشي، اليوم الثلاثاء، بقصر باردو، الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام لدولة قطر، رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، رفقة سعد بن ناصر الحميدي، سفير دولة قطر بتونس.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأ، اللقاء كان مناسبة لتبادل وجهات النظر لتعزيز الأسس العميقة للعلاقات الأخوية بين الشعبين والبلدين الشقيقين.

كما تمّ التطرّق إلى احتضان تونس للنسخة الخامسة لجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، التي يُنظمها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد.

وشدّد الجانبان في هذا الصدد على ضرورة تكثيف التشاور وتبادل الخبرات في مجال مقاومة الفساد، وتعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية.

وكانت المحادثة مناسبة للتطرق الى تطوّرات الأوضاع في المنطقة العربية، وأهمية تكثيف الجهود من أجل العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون على المستويين الثنائي ومتعدّد الأطراف.