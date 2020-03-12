تعاون وعمل مشترك بين السودان واثيوبيا لبحث الحرب على الإرهاب

وفد عسكري إثيوبي رفيع المستوى يصل الخرطوم [السودان]

وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم وفد عسكري إثيوبي رفيع المستوى برئاسة الفريق أول برهان وجولا نائب رئيس الأركان الإثيوبي.

ويرافق نائب رئيس الأركان الفريق فيشا كادنو مدير العمليات بالجيش الإثيوبي.

ووفقا لمصادر من السفارة الإثيوبية في السودان، فإن الوفد سيبحث بالخرطوم مجالات التعاون والعمل المشترك بين الجيشين السوداني والإثيوبي وأعمال التنسيق في الحرب على الإرهاب وتأمين الحدود المشتركة، كما سيسلم الوفد رسالة من رئيس الوزراء آبيي أحمد علي إلى رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك.

وبدأت السلطات تحقيقا في محاولة اغتيال حمدوك، التي جرت الاثنين الماضي، بهجوم تفجيري على موكب رئيس الوزراء أثناء توجهه للعمل.

ولم تذكر السلطات من كان وراء ذلك لكن تشديدها على أن الموالين للبشير سيتم التعامل معهم بحزم يشير إلى صلات محتملة مع أنصار النظام القديم الذين يحاولون عرقلة التحول الديمقراطي.

ويرأس حمدوك حكومة تكنوقراط تعمل بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين الجماعات المدنية والجيش، مدته 39 شهرا، جرى إبرامه بعد الإطاحة بالبشير في أبريل الماضي.

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