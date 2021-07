تعرّّف على الشهادة الرقمية الأوروبية لكورونا

يبدأ الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من اليوم الخميس، العمل بالشهادة الرقمية الخاصة بالحصانة من فيروس كورونا.

وتُعفي الشهادة الرقمية حاملها من الفحص أو الحجر، وتعترف دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا وليختنشتاين وآيسلندا والنرويج، وتبحث أوروبا مع بريطانيا والولايات المتحدة، الاعتراف المتبادل بها

وتشمل الشهادة معلومات شخصية ضرورية إضافة إلى رمز وتوقيع، وتحتوي إثبات تلقي اللقاح أو نتيجة فحص PCR سلبية أو المناعة بعد الإصابة بكورونا.

وتعترف الشهادة بلقاحات فايزر وموديرنا واسترازينيكا وجونسون إند جونسون.

وأكدت المفوضية الأوروبية أن نظام إصدار شهادة “كوفيد-19” بدأ العمل به اعتبارا من اليوم بهدف تسهيل تحركات سكان الاتحاد الأوروبي داخل أراضيه.

ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ في الدول الأعضاء الـ27 للاتحاد الأوروبي وأربع دول أوروبية خارجه تابعة لمنطقة شنغن (إيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا).

ويقضي النظام الجديد بوجود ثلاثة أنواع من شهادة “كوفيد-19″، وهي إما تؤكد تلقي الشخص للقاح المعتمد في الاتحاد الأوروبي ضد كورونا، أو تؤكد تماثله للشفاء من العدوى قبل 180 يوما، أو تثبت عدم إصابته بالفيروس بناء على نتيجة فحص تفاعل البوليمراز المتسلسل (PCR)، ولا تزيد مدة صلاحية الشهادة الرقمية عن عام.

وتهدف الشهادة التي طال انتظارها إلى إنقاذ قطاع السفر في أوروبا والمواقع السياحية الرئيسية من موسم إجازات كارثي آخر بعد الصيف الماضي بسبب قيود كورونا.

They can all (except one) start issuing and using the Certificate in order to facilitate safe free movement of citizens in the EU during the pandemic. pic.twitter.com/B32v6HwLHp

All EU and European Economic Area countries are live connected to the gateway.

We are helping Europeans get back the freedom they value and cherish so much: free and safe travel 🇪🇺

We confirm that the #EUCOVIDCertificate system is now up and running, facilitating safe travel within the EU by the summer holidays.

Read more → https://t.co/uwkl2ZeIlK pic.twitter.com/Y9N9URXpYn

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) July 1, 2021