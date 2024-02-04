تعليق بيع مقتنيات مانديلا في مزاد علني

نجحت حكومة جنوب إفريقيا، بتعليق بيع مقتنيات الزعيم نيلسون مانديلا في مزاد في نيويورك للمرة الثانية.

وكان من المقرر أن تعرض نحو مئة قطعة كانت مملوكة لمانديلا المناضل ضد الفصل العنصري، كانت ستباع في مزاد علني في 22 فبراير 2024، لكن اعتراض حكومة جنوب إفريقيا أدى لتعليق المزاد لحين اتخاذ بريتوريا الإجراءات القانونية اللازمة..

وقالت وزيرة الثقافة الجنوب إفريقيا زيزي كودوا “نيلسون مانديلا جزء لا يتجزأ من تراث جنوب إفريقيا”، داعية إلى بقاء الشواهد “على أعمال حياته في البلاد”.

وبينت كودوا، أنه تم تقديم طلب لمنع “التصدير غير المصرح به” لبعض القطع المعدة للبيع.

ومن بين مقتنيات مانديلا التي كانت ستباع في المزاد، قميص جاكار من الحرير الأسود، ارتداه مانديلا عندما التقى بالملكة إليزابيث الثانية عام 1996، بسعر يبدأ من 34 ألف دولار، وحقيبة من جلد النعام بسعر 24 ألف دولار، كما تضمن المزاد رسائل وهدايا تبادلها مانديلا مع باراك أوباما وبيل كلينتون.

وتعرض وثيقة هوية مانديلا الأصلية، التي يرجع تاريخها إلى عام 1993، بسعر يبدأ بـ75 ألف دولار، أما مفتاح زنزانة مانديلا في جزيرة روبن، والذي كان جزءا من كتيب المزاد الأول، فلم يعد مطروحا.

وبحسب دار غيرنسيز، فإن ابنة مانديلا سمحت بالمزاد من أجل جمع الأموال لبناء حديقة تخليدا لذكرى والدها الفائز بجائزة نوبل للسلام، بالقرب من قبره، في قرية طفولته كونو.