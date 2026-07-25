تفجير كبير جنوب لبنان.. الجيش الإسرائيلي يحرق المنازل

نفذ الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تفجيرًا كبيرًا في قضاء صور جنوب لبنان، كما أقدم على تدمير وإحراق عددٍ من المنازل في مدينة بنت جبيل والطريق المؤدية إلى بلدة عيناثا، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وقالت الوكالة إن دوي انفجارٍ قوي سُمع في مدينة صور والقرى المحيطة بها، مشيرةً إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرًا واسعًا في منطقة مشاع المنصوري، دون توفر معلومات حول طبيعة التفجير أو الهدف الذي استهدفه.

وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية نفذت عملية تمشيطٍ باستخدام الأسلحة الرشاشة قرب نقطة تابعة للجيش اللبناني في بلدة مجدل زون جنوب البلاد.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية أقدمت كذلك على إحراق ونسف عددٍ من المنازل في مدينة بنت جبيل وعلى الطريق المؤدية إلى بلدة عيناثا.

وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن هذه العمليات تأتي، بحسب وصفها، ضمن “سياسة ممنهجة ومبرمجة لتدمير القرى والبلدات كافة في الحافة الأمامية والمنطقة الصفراء”.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، الجمعة، أن استمرار وجود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان “اليونيفيل” يمثل الخيار الأفضل خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح عون أنه في حال تعذر استمرار مهمة اليونيفيل بسبب الإجراءات المرتبطة بمجلس الأمن، فإن لبنان يدعو إلى إنشاء قوة بديلة تتولى مهامها، بما يدعم الجيش اللبناني في إزالة الذخائر غير المنفجرة ومواكبة تنفيذ اتفاق الإطار.

كما وصف الرئيس اللبناني لقاءه الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن بأنه “مثمر”، موضحًا أن المحادثات تناولت آليات تنفيذ اتفاق الإطار، والانسحاب الإسرائيلي، وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي يتم الانسحاب منها وفق خطة المناطق النموذجية.