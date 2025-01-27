تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

أعلن البيت الأبيض أن “الاتفاقية بين لبنان وإسرائيل، والتي توقف إطلاق النار وتراقبها الولايات المتحدة، ستبقى سارية المفعول حتى 18 فبراير 2025”.

وقال إن “حكومات كل من لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة ستبدأ المفاوضات بشأن عودة السجناء اللبنانيين الذين تم أسرهم بعد 7 أكتوبر 2023”.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، إن “لبنان ملتزم باستمرار العمل بموجب تفاهم وقف النار حتى 18 فبراير، متحدثا عن مفاوضات لإطلاق اللبنانيين المعتقلين بإسرائيل”.

وفي تصريح له اليوم الاثنين، أكد ميقاتي، أن “الحكومة اللبنانية “تؤكد الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه واستمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 شباط 2025، كما تتابع اللجنة تنفيذ كل بنود تفاهم وقف إطلاق النار وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701”.

وأضاف ميقاتي أنه “بناء على طلب الحكومة اللبنانية ستبدأ الولايات المتحدة الأمريكية مفاوضات لإعادة المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية والذين اعتقلتهم إسرائيل بعد السابع من أكتوبر الماضي”.

هذا “واتفقت إسرائيل و”حزب الله” اللبناني على وقف إطلاق النار في نهاية نوفمبر، ونص الاتفاق في الأصل على انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان في غضون 60 يوما، وانتهت أمس الأحد مهلة الـ60 يوما المحددة في اتفاق وقف النار بين إسرائيل ولبنان، من دون أن تسحب القوات الإسرائيلية جنودها من كامل قرى جنوب لبنان، وفق ما نص عليه الاتفاق”.

وكان أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو، “نيته عدم سحب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما، وأكد أن عملية الانسحاب التدريجي من لبنان ستتواصل بالتنسيق الكامل مع الإدارة الأمريكية”.