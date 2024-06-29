تنظيم داعش يتبنى أربع هجمات في سوريا

تبنى تنظيم “داعش” الإرهابي، تنفيذ 4 عمليات إرهابية في أماكن انتشار خلايا التنظيم في سوريا.

ونشرت صحيفة “النبأ” التابعة لـ”داعش”، انفوغرافيك، يظهر مقتل وجرح 10 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية “قسد” بدير الزور والحسكة وحلب.

وذكرت “وكالة آعماق” التابعة للتنظيم أن الهجوم الأول بدير الزور طال بوابة مقر عسكري لـ”قسد” في مدينة البصيرة، فيما طال الهجوم الثاني بديرالزور رتلا مؤلفا من عدة صهاريج تتبع لميليشيات “قسد”، في قرية ضمان بمنطقة البصيرة، حيث أعلن مهاجمة الرتل بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لتضرّر صهريج ومقتل سائقه، ثم اشتبك التنظيم مع دورية لـ”قسد” كانت ترافق الرتل، ما أدى لمقتل عنصر وإصابة آخرين.

وفي الحسكة تبنى التنظيم تفجير عبوة ناسفة على آلية لـ”قسد” على طريق بلدة تل براك، ما أدى لإصابة عدد منهم، وفي حلب هاجمت خلايا تنظيم داعش، تمركزا يتبع لميليشيات “قسد” في مدينة منبج، بريف حلب الشرقي ما أدى لمقتل عنصر وإصابة آخرين.

ونشط التنظيم بشكل واضح في ديرالزور خلال الأسبوعين الماضيين، حيث كرر استهداف حواجز ومقرات في ذيبان، ومطلع حزيران الجاري تبنى مقتل وإصابة 15 عنصرا من “قسد” بتفجير بسيارة مفخخة في مقر لهم في ديرالزور.