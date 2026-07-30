توتر الخليج يرفع النفط.. الذهب يتراجع تحت ضغط عوائد السندات الأمريكية وترقب الفيدرالي

واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الخميس، بدعم من تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف الأسواق من انعكاسات المواجهة على استقرار إمدادات الطاقة العالمية.

وجاء ارتفاع الأسعار بعد تراجع شهدته الأسواق في بداية الأسبوع، عقب إعلان الولايات المتحدة وقفًا مؤقتًا لسلسلة من الغارات الجوية على إيران، وهو ما عزز في ذلك الوقت توقعات بإمكانية التوصل إلى مسار دبلوماسي لإنهاء الأزمة.

وكانت أسعار النفط تجاوزت مستوى 100 دولار للبرميل الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ مايو 2026، بالتزامن مع تصاعد المواجهات بين الجانبين، إلى جانب تنامي المخاوف من احتمال تأثر حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميًا.

وتتابع أسواق النفط التطورات بين الولايات المتحدة وإيران عن كثب، وسط مخاوف من أن يؤدي أي تصعيد جديد إلى اضطرابات في تدفقات الخام العالمية، خصوصًا عبر منطقة الخليج، التي تمثل مركزًا رئيسيًا لإنتاج وتصدير الطاقة.

الذهب يتراجع مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وترقب السياسة النقدية

بدورها، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، متأثرةً بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم، في ظل استمرار حالة الترقب لمسار السياسة النقدية الأمريكية.

وبحسب بيانات التداول، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر في بورصة “كومكس” بنسبة 0.17% لتسجل 4090.17 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو.

كما تراجعت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.83% لتصل إلى 4033.93 دولارًا للأونصة.

وجاء انخفاض الذهب بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات، وهو ما رفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس، باعتباره أصلًا لا يوفر عائدًا دوريًا للمستثمرين.

وقالت المحللة في بنك “إيه إن زد” سوني كوماري: “العوائد هي نتيجة ثانوية لتوقعات أسعار الفائدة، وإذا توقعت السوق أن مخاوف التضخم ستترجم إلى ارتفاع أسعار الفائدة، فسترتفع العوائد”، مشيرةً إلى أن ذلك يفرض ضغوطًا على أسعار الذهب.

وفي سياق متصل، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه أمس الأربعاء، بينما أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش التزام البنك المركزي بمواصلة السيطرة على التضخم، ما أبقى الأسواق في حالة عدم وضوح بشأن الخطوة المقبلة للسياسة النقدية.

ويُنظر إلى الذهب منذ فترة طويلة باعتباره أداة للتحوط من التضخم، إلا أن جاذبيته الاستثمارية تتراجع عادةً عندما ترتفع أسعار الفائدة، بسبب زيادة الإقبال على الأصول التي توفر عوائد أعلى.