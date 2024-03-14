تونس :إصابة 35 شخصا جراء انفجار في مستودع لشركة غاز حكومية

أصيب 35 شخصا بجروح، 4 منهم في حالة خطيرة، إثر انفجار ناجم عن تسرب للغاز وقع، اليوم الخميس، في شركة حكومية للنفط في الضواحي الجنوبية لتونس.

ونقلت فرانس برس عن المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية، معز تريعة قوله : “في حوالي الساعة 06,15 صباحا بالتوقيت المحلي، تسبب تسرب غاز في انفجار قوارير غاز (للاستخدام المنزلي) ضمن شركة لاستغلال وتوزيع الغاز بالمنطقة النفطية بمدينة رادس، بضواحي جنوب تونس”.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية، أنه تم نقل جميع المصابين من العاملين في هذه الشركة، الذين يعانون من حروق من الدرجة الأولى والثانية، إلى المستشفى.

من جانبها، وأوضحت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في بيان، أنه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع بمستودع للغاز تابع “للشركة الوطنية لتوزيع النفط (عجيل)” في رادس.

وأضافت الوزارة أنه تم فتح تحقيق لمعرفة “ملابسات هذا الحادث”، من دون الإشارة إلى الأضرار المادية.

وشركة “عجيل” تحتل المرتبة الأولى في تونس في مجال توزيع المحروقات وتسويق المنتجات البترولية ومشتقاتها، ولديها شبكة تضم أكثر من 250 محطة خدمة في البلاد.