ضبط شبكة لترويج «الدينار الليبي والعملات المزورة» في تونس

أعلنت السلطات الأمنية في تونس عن تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال التزوير، وذلك إثر عملية نوعية نفذتها فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بمنطقة القصر.

وأسفرت العملية عن ضبط مبلغ مالي يقدر بـ 6,350 دينارًا ليبيًا من فئة العشرة دنانير (إصدار قديم) بحوزة أفراد العصابة، كانوا يعتزمون استغلاله في عمليات تزوير وتحويله إلى عملة اليورو بفئات تتراوح بين 100 و500 يورو، في إطار مخطط يستهدف ترويج عملات مزيفة داخل تونس وخارجها.

وبحسب مصادر أمنية، تم إيقاف جميع المتورطين وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة، فيما تتواصل التحقيقات للكشف عن بقية الأطراف المحتمل تورطها وتحديد امتدادات الشبكة داخل البلاد وخارجها.

وأكدت السلطات أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة وحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر ترويج العملات المزورة، مشددة على أن الأبحاث لا تزال جارية تحت إشراف النيابة العمومية.