تونس تنتفض لمساندة غزة.. مسيرة حاشدة تندد بالتجويع وتطالب بكسر الصمت الدولي

شهدت العاصمة التونسية، مساء الأحد، مسيرة حاشدة ضمت مئات المواطنين من مختلف الأطياف السياسية والنقابية والحقوقية، دعماً لغزة المحاصرة، ورفضاً للحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر 2023، والتي خلّفت أكثر من 59 ألف قتيل فلسطيني، بينهم مئات الأطفال الذين قضوا جوعاً وسوء تغذية.

المسيرة التي دعت إليها “تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين”، انطلقت من ساحة الجمهورية وصولاً إلى شارع الحبيب بورقيبة، القلب السياسي النابض للعاصمة، تحت شعار مركزي: “لا تتركوا غزة وحدها”، في تحرّك يعكس حجم الغضب الشعبي من التواطؤ الدولي والصمت المتواصل حيال المجاعة التي تُفرض على أكثر من مليوني إنسان في القطاع.

صرخة من تونس: “غزة تُقتل جوعاً”

حناجر المحتجين ارتفعت بشعارات نارية: “بالروح بالدم نفديك يا فلسطين”، “غزة تقتل جوعاً”، و”الشعب يريد تجريم التطبيع”، وسط لافتات تحمل صور الأطفال الجائعين ورسائل إنسانية تطالب بوقف الإبادة.

أمل الزنايدي، ناشطة مدنية جاءت برفقة عائلتها، قالت لـ”سبوتنيك”: “ما يحصل في غزة ليس حرباً تقليدية، بل قتل ممنهج عبر الحصار. الأطفال يموتون لأن الحليب مفقود، والناس يسقطون جوعاً. من يسكت على ذلك فقد إنسانيته”.

بدوره، اعتبر الطالب الجامعي زياد العبيدي أن الغضب الشعبي يجب أن يتحول إلى قرارات دبلوماسية وتجارية حازمة، متهماً بعض الحكومات العربية بـ”تغليب الحسابات السياسية على الكرامة الإنسانية”.

وائل نوار، عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، أكد أن المسيرة جزء من تحرّك عالمي متصاعد ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، قائلاً: “إسرائيل انتقلت من القتل بالصواريخ إلى القتل بالتجويع. اليوم، لم يعد أحد قادراً على التذرع بالجهل. الصور فاضحة، والموت في غزة أصبح الخبز اليومي”.

نوار حمّل المجتمع الدولي، وخاصة الدول الغربية والولايات المتحدة، مسؤولية مباشرة عما يحدث، داعياً إلى إنهاء التواطؤ الدولي، وتحويل الاحتجاجات إلى ضغوط سياسية وتجارية تُوقف المجازر.

دعوات لتجريم التطبيع: “ليس فقط خيانة، بل مشاركة في القتل”

المسيرة لم تخلُ من الشعارات المطالبة بتجريم التطبيع، حيث علت لافتات تطالب البرلمان التونسي بالإسراع في إقرار قانون يجرّم كل أشكال التعاون مع إسرائيل، وسط اتهامات لجهات سياسية بعرقلة المقترح.

نزار القاسمي، نقابي وعضو في حملة المقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، شدد في تصريحه على أن: “التطبيع اليوم ليس فقط خيانة سياسية، بل مشاركة مباشرة في الجريمة. على الدولة أن تتماشى مع ضمير شعبها الرافض لأي علاقة مع الاحتلال”.

وكان البرلمان التونسي قد ناقش في وقت سابق مشروع قانون لتجريم التطبيع، لكنه لا يزال معطلاً دون توضيحات رسمية، ما أثار غضباً واسعاً لدى القوى المدنية.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وصول الوضع المعيشي في غزة إلى مرحلة “كارثية غير مسبوقة”، مؤكدة مقتل 900 فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء، بينهم 71 طفلاً قضوا جوعاً في ظل نقص فادح في المواد الأساسية وشحّ المساعدات.

كما وجّهت الوزارة نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي تطالب فيه بالتحرك الفوري لفتح المعابر وإدخال الأغذية والأدوية، محذّرة من خطر وقوع مجاعة جماعية قد تودي بحياة الآلاف إذا استمر الحصار.

دار الأوبرا الملكية في لندن تشهد حادثة جدلية بعد رفع علم فلسطين في عرض ختامي

شهدت دار الأوبرا الملكية في لندن، مساء السبت، حادثة أثارت جدلاً واسعاً بعد أن رفع أحد الممثلين علم فلسطين خلال العرض الختامي لأوبرا “إل تروفاتوري” للمؤلف الإيطالي جوزيبي فيردي، في خطوة وصفتها المؤسسة بأنها “تصرف فردي غير لائق”.

وأظهر مقطع فيديو متداول الممثل وهو يلوّح بالعلم أمام الجمهور، قبل أن يحاول أشخاص خلف الكواليس انتزاعه منه بالقوة، مما أدى إلى مشاجرة قصيرة تم توثيقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت دار الأوبرا الملكية، في بيان رسمي، أن رفع العلم لم يكن مصرحاً به، وأنه يمثل سلوكاً فردياً لا يعكس سياسة المؤسسة. ووصفت الحادث بأنه “غير مناسب تماماً”، مشيرة إلى أنه وقع في الليلة الختامية لعروض الأوبرا التي استمرت 11 ليلة.

الواقعة أثارت ردود فعل متباينة بين الحضور؛ حيث قابل بعضهم المشهد بالتصفيق والهتافات، بينما أعرب آخرون عن امتعاضهم من تسييس العرض الفني، وعلّق أحد الحضور عبر منصة “إكس” واصفاً المشهد بـ”الاستثنائي”، مشيراً إلى أن الممثل وقف بصمت ورفع العلم دون صراخ أو شعارات.