تونس.. «سعيّد» يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية

أفادت “وكالة تونس أفريقيا للأنباء”، أن “رئيس الجمهورية التونسية المنتخب لولاية ثانية، قيس سعيّد، يؤدي غدا الاثنين، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في قصر باردو”.

هذا وفاز سعيّد، البالغ من العمر، 66 عاماً، بولاية رئاسية ثانية في انتخابات يوم 6 أكتوبر 2024، التي تنافس فيها مع المرشحَين العياشي زمال وزهير المغزاوي.

وكانت “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” أعلنت 11 أكتوبر الحالي، فوز سعيّد، من الدور الأول بنسبة 90.69 في المائة (مليونان و197 ألفاً و551 صوتاً).