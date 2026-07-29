ثورة رقمية في قطاع التجارة.. أنظمة جديدة لإنهاء «الإجراءات الورقية»

أعلنت شبكة ليبيا للتجارة عقد مجلس إدارتها اجتماعه العادي الثاني لعام 2026، الأربعاء، في مقرها الرئيسي بمدينة طرابلس، لمتابعة سير العمل واستعراض مستجدات مشروعات التحول الرقمي وخطط تطوير منظومة التجارة في ليبيا.

وترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة، بحضور رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري، ورئيس لجنة إدارة الشركة الليبية للموانئ، ومدير الإدارة العامة للشؤون الفنية بمصلحة الجمارك، ومدير عام الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، إضافة إلى ممثلين عن مصرف ليبيا المركزي، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ومقرر اللجنة العليا، وعدد من مديري الإدارات التنفيذية بالشبكة.

واستعرض المجلس تقرير النشاط للنصف الأول من عام 2026، والذي تضمن الأعمال المنجزة خلال الفترة الماضية، والتحديات التي واجهت تنفيذ المهام، إلى جانب متابعة مستوى التقدم في تشغيل الأنظمة الرقمية المستهدفة ضمن خطة تطوير قطاع التجارة.

وناقش الاجتماع عددًا من الأنظمة الإلكترونية الرئيسية، من بينها النظام الرقمي الموحد للتجارة، ونظام تسجيل المتاجر الإلكترونية (OSR)، ونظام نقطة الاستعلام لتسهيل التجارة الخارجية في ليبيا (TFU)، ونظام التحقق التجاري والإعلام المسبق للشحنات الموردة (TCN-ACI).

وبحث المجلس المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة لتشغيل هذه الأنظمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن جاهزيتها ودورها في دعم التحول الرقمي وتحسين الخدمات المرتبطة بالنشاط التجاري.

كما تابع وزير الاقتصاد والتجارة، رئيس اللجنة العليا، مستجدات الاستعدادات الجارية للبدء الفعلي في تبادل إشعارات وصول السفن، وسجل المستوردين عبر نظام (PTS)، إضافة إلى إجراءات التحقق من الشركات المسجلة، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أثناء انعقاد اجتماع مجلس الإدارة.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة خلال الاتصال دعمه لجهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لشبكة ليبيا للتجارة، مشددًا على أهمية استكمال الأعمال المستهدفة وتسريع تشغيل الأنظمة الرقمية بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات التجارية في ليبيا.

وتعمل شبكة ليبيا للتجارة على تنفيذ مشروع التحول الرقمي في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، من خلال تطوير منصات وأنظمة إلكترونية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتعزيز الربط بين الجهات الحكومية، وتحسين عمليات الاستيراد والتجارة الخارجية.