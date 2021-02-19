جراء موجة الصقيع.. 50 أمريكياً يلقون مصرعهم

لقي ما يقرب من 50 شخصا مصرعهم جراء موجة البرد القاسية التي تضرب الولايات المتحدة حاليا، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

لقي ما لا يقل عن 47 شخصاً مصرعهم في الولايات المتحدة منذ يوم الأحد، 30 منهم في ولاية تكساس، إلا أن العدد الحقيقي للضحايا “أعلى من دون أي شك”، وفقاً لصحيفة “واشنطن بوست”.

وتم الإبلاغ عن حوالي 37 حالة وفاة نتيجة الطقس البارد والثلجي الذي اجتاح الولايات المتحدة في وقت سابق.

ونجمت بعض الوفيات بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون أثناء التدفئة والبعض الآخر من انخفاض حرارة الجسم أو بسبب الحوادث ومعظم الضحايا لم يتم التعرف عليهم بعد.

وتجتاح الولايات المتحد موجة برد قاسية بلغت ذروتها في تكساس، حيث أسفر تساقط الثلوج في جنوب الولايات المتحدة عن انقطاع الكهرباء عن أكثر من 5 ملايين شخص، بينهم أكثر من 4.3 مليون في تكساس.