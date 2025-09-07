جولة ميدانية في مستشفى «القره بوللي» لتقييم الأداء والخدمات

أجرى وكيل عام وزارة الصحة المكلّف بمهام الوزير في حكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محمد الغوج، جولة ميدانية ليلية مفاجئة داخل مستشفى القربولي، بهدف متابعة سير العمل وتقييم مستوى الأداء، إلى جانب الاطلاع على الخدمات الإسعافية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الجولة ضمن خطة وزارة الصحة لتقييم المرافق الصحية والوقوف على واقعها الفعلي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء المهندس عبدالحميد الدبيبة، في إطار الجهود المبذولة لرفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة على مدار الساعة.