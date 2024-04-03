حادث سير مروّع يودي بحياة 6 طلاب في العراق

وقع حادث سير مفجع في العراق تسبب بوفاة وإصابة العديد من طلاب المدارس.

وذكرت وزارة الداخلية العراقية، “أن ستة تلاميذ في المرحلة الابتدائية لقوا حتفهم وأصيب 14 آخرون بعدما دهست شاحنة مجموعة من الأطفال في مدينة البصرة جنوب العراق”.

وبحسب الوزارة، فإنه “تم القبض على سائق عجلة نوع شاحنة براد في البصرة”، مضيفة: “وفق الاعترافات الأولية فإن سائق العجلة فقد السيطرة عليها بسبب عطل في المكابح مما تسبب في حادث الدهس أثناء انتهاء الدوام الرسمي للمدرسة”.

وذكرت مصادر طبية أن “بعض الأطفال المصابين في حالة حرجة ويعانون من إصابات خطيرة في الرأس”.

وكشف مدير صحة البصرة، عباس التميمي، أن “أعمار الأطفال تتراوح من 6 إلى 12 عاما، وبينهم شخصا عمره 20 عاما”، فيما أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، الحداد 3 أيام على أرواح الضحايا.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في بيان، إنه “أمر بإجراء تحقيق فوري في حادث دهس التلاميذ”.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية واع”، وأضاف المكتب: “أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اتصالا هاتفيا مع محافظ البصرة للوقوف على تداعيات حادثة دهس التلاميذ الأليمة، موجها بمتابعة تفاصيل الحادثة والتحقيق فيها للوقوف على جميع الملابسات “.