حديث أممي حول وقف لإطلاق النار في غزة والسعودية تحذّر من مخططات الضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 43,665 قتيلا و103,076 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي إن “الجيش الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 62 قتيلا و147 إصابة خلال الـ48 ساعة الماضية”.

في السياق، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، “أن الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن أعدت مشروع قرار حول “وقف فوري وغير مشروط ودائم” لإطلاق النار في غزة”.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: إن “روسيا تعبر عن تأييدها الكامل لمشروع القرار حول غزة، الذي أعده الأعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الأمن، والذي يتضمن المطالبة المباشرة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن”.

وأضاف أن روسيا “تدعو لطرحه على التصويت دون أي مماطلة”، مشيرا إلى أن تبني مشروع القرار هذا سيكون “خطوة متأخرة، ولكن صحيحة في اتجاه وقف المذبحة وإخراج النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من المأزق القائم وتمهيدا لإعادة إطلاق عملية السلام على أساس المرجعيات الدولية المعروفة، بما في ذلك حل الدولتين”.

وتابع قائلا: “لا يوجد أي طريق آخر لإحلال السلام العادل والثابت في الشرق الأوسط”.

“حماس” تتهم الولايات المتحدة بالتواطؤ في “حرب إبادة” بقطاع غزة

اتهمت حركة “حماس” الفلسطينية، أمس الثلاثاء، الولايات المتحدة بالتواطؤ في “حرب إبادة” في قطاع غزة، وذلك بعد تصريح واشنطن بأن إسرائيل لا تنتهك القانون الأمريكي بشأن مستوى المساعدات المقدمة للقطاع.

وأدانت حماس في بيان، مزاعم واشنطن حول “اتخاذ إسرائيل تدابير لتحسين الوضع الإنساني في غزة”، وذكرت في بيان أن هذه التصريحات تمثل “تأكيداً للشراكة الكاملة لإدارة الرئيس “جو بايدن” في الحرب الوحشية للإبادة ضد شعبنا”.

البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من مفاوضات التوصل إلى اتفاق بين “حماس” وإسرائيل

أكد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن “مصر وقطر جزء من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين حركة “حماس” الفلسطينية وإسرائيل، وأن أمريكا ترغب في مواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار قطاع غزة وتبادل المحتجزين”.

وذكر البيت الأبيض فى بيان له، أن “قطر ومصر منخرطتان بقوة، ونعتقد أن هناك طرقا ومبادرات للتوصل إلى اتفاق بين “حماس” وإسرائيل”.

وتابع بيان البيت الأبيض: “ما نراه في قطاع غزة اليوم هو أمر مروع، لكننا نواصل المناقشات مع الإسرائيليين لتحسين الوضع الإنساني، ولا نزال نتواصل مع الجانب الإسرائيلي لتقييم الوضع الإنساني في غزة”.

السعودية تحذر من خطورة تصريحات “سموتريتش” حول بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

أدانت المملكة العربية السعودية “بأشد العبارات تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بشأن إصدار تعليمات للتجهيز لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية”.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن “تحذير المملكة العربية السعودية الشديد من خطورة التصريحات المتطرفة لمسؤول إسرائيلي بشأن فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، وبناء المستوطنات وتوسيعها”.

وأكدت أن “هذه التصريحات تقوض جهود السلام بما فيها حل الدولتين وتشجع الحروب وتنتج مزيدا من التطرف، وتضاعف التهديد لأمن المنطقة واستقرارها”.

وشددت المملكة على أن “هذه التصريحات تعد انتهاكا سافرا للقوانين الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، وتكرس الاحتلال والتوسع في الاستيلاء على الأراضي بالقوة مما يشكل سابقة خطيرة”، مؤكدة على أن “تبعات استمرار الفشل الدولي تتعدى حدود هذه الأزمة لتطال شرعية ومصداقية قواعد النظام الدولي، وتهدد استمراريته”.

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن تحذير المملكة العربية السعودية الشديد من خطورة التصريحات المتطرفة لمسؤول إسرائيلي بشأن فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، وبناء المستوطنات وتوسيعها pic.twitter.com/GSkn633aK5 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) November 12, 2024