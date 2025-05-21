حرائق محدودة في الأصابعة وجهود استباقية لـ«فِرق السلامة الوطنية» لضمان الاستجابة السريعة

أفادت غرفة البلاغات بقسم السلامة الوطنية في بلدية الأصابعة بتسجيل حالة حريق في أحد المنازل، وهو الحريق الذي تكرر أكثر من مرة في ذات الموقع، فيما سُجلت أيضاً بعض الحرائق البسيطة الأخرى التي تمكّن المواطنون من السيطرة عليها دون الحاجة لتدخل فرق الإطفاء.

وفي السياق الميداني، يواصل فريقا قسمي السلامة الوطنية بالأصابعة وككلة تمركزهما في المواقع المحددة لهما، وذلك لمتابعة الأوضاع عن كثب وضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.

وتؤكد بلدية الأصابعة على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتعزيز إجراءات السلامة والوقاية.

هذا وتشهد بلدية الأصابعة في ليبيا سلسلة من الحرائق المتكررة في عدد من المنازل، ما أثار قلق السكان والجهات المختصة، وفي مواجهة هذه الظاهرة، كثفت فرق السلامة الوطنية تمركزها في مواقع استراتيجية لضمان التدخل السريع والحد من توسع الحرائق.

كما تم إطلاق حملات توعية مستمرة للمواطنين بأهمية اتباع إجراءات الوقاية والسلامة، في محاولة لتقليل المخاطر وحماية الممتلكات والأرواح.

وتدعو بلدية الأصابعة المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة من الجهات المختصة، والإبلاغ الفوري عن أي حالة طارئة لضمان حماية الأرواح والممتلكات.