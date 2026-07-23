حرارة الصيف تهدد المركبات.. مديرية أمن طرابلس تدعو السائقين إلى إجراءات السلامة

دعت مديرية أمن طرابلس، عبر مكتب شؤون المرور، جميع السائقين إلى الالتزام بإجراءات السلامة المرورية مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، بهدف الحد من أعطال المركبات وتقليل احتمالية وقوع الحوادث.

وأكدت المديرية أهمية إجراء الفحوصات اللازمة للمركبات قبل القيادة، خاصة خلال فترات الطقس الحار، مشيرة إلى أن درجات الحرارة المرتفعة قد تؤثر على كفاءة بعض أجزاء السيارة.

وشدد مكتب شؤون المرور على ضرورة التأكد من صلاحية بطارية المركبة، موضحًا أن الحرارة العالية قد تؤثر في أدائها، كما أوصى بفحص مستوى زيت المحرك وسائل الفرامل لضمان جاهزية السيارة أثناء السير.

كما نصحت المديرية السائقين بتجنب القيادة لفترات طويلة دون الحصول على فترات راحة، خاصة في الأجواء الحارة، حفاظًا على تركيز السائق وتقليل مخاطر الإرهاق أثناء القيادة.

ودعت إلى المحافظة على نظافة الزجاج الأمامي والتأكد من كفاءة المسّاحات، باعتبار وضوح الرؤية عاملًا أساسيًا في القيادة الآمنة، إضافة إلى ضرورة ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، نظرًا لاحتمالية تأثر كفاءة الفرامل والإطارات بارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت مديرية أمن طرابلس أنه في حال تعرض المركبة لأي عطل، يجب تشغيل أضواء التحذير والتوقف في مكان آمن بعيدًا عن مسار حركة المرور، ثم طلب المساعدة عند الحاجة.

وختمت المديرية توجيهاتها بالتأكيد على أن السلامة مسؤولية مشتركة، داعية السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة لتجنب المخاطر والوصول بسلام.

تؤثر درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف على عدد من مكونات المركبات، خاصة البطاريات والإطارات وأنظمة التبريد والفرامل، ما يجعل الصيانة الوقائية والالتزام بالإرشادات المرورية من العوامل المهمة للحفاظ على سلامة السائقين ومستخدمي الطريق.