حرب غزة.. إسرائيل تفرج عن 50 أسيرا واعتقال متظاهرين في نيويورك (فيديو)

تواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر العام الماضي 2023، مخلفة عشرات آلاف القتلى والمصابين والمفقودين، وسط مظاهرات تجوب أنحاء العالم مطالبة بوقفها!

اعتقال متظاهرين مؤيدين لفلسطين

اعتقلت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية، أكثر من 10 متظاهرين مؤيدين لفلسطين خلال مسيرة في المدينة.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن “بعض المتظاهرين ارتدى “الكوفية” ولوحوا بالأعلام الفلسطينية، وحملوا لافتة كبيرة تحمل شعار “لا حرية جندرية بدون حرية فلسطينية”، كما صاح بعض الناس في الحشد: “عار!” وألقوا الشتائم على رجال الشرطة”.

الجيش الإسرائيلي يطلق سراح 50 أسيرا في غزة

أفرج الجيش الإسرائيلي عن 50 أسيرا فلسطينيا من شرق القرارة بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وروى أحد الأسرى من قطاع غزة، “تفاصيل التعذيب الوحشي الذي تعرض له خلال اعتقاله لأشهر لدى القوات الإسرائيلية”.

في السياق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية “كان”، “بأن إسرائيل أطلقت سراح مدير مستشفى الشفاء في شمال غزة، محمد أبو سلمية، وعددا من المعتقلين الآخرين أثناء الحرب، بسبب عدم وجود زنازين كافية”.

هذا وارتفع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على غزة إلى أكثر من 37877 قتيلا و86969 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.