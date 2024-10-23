«حزب الله» ينعى القيادي «هاشم صفي الدين»

نعى “حزب الله” اللبناني، رئيس مجلسه ‏التنفيذي هاشم صفي الدين، الذي قتل في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

ونشر “حزب الله”، مساء اليوم الأربعاء، بيانا أعلن من خلاله أن “هاشم صفي الدين”، رئيس مجلسه ‏التنفيذي قد قتل في غارة إسرائيلية بوقت سابق على الضاحية الجنوبية لبيروت”.

وأفاد البيان بأن “صفي الدين” كان قائدًا كبيرا وشهيداً عظيماً على طريق القدس، وارتحل إلى ‏ربه مع ‌‏خيرة ‏من إخوانه المجاهدين راضياً مرضياً صابراً محتسباً، في غارة ‌‏صهيونية إجرامية عدوانية”. ‏

وأوضح البيان أن “هاشم صفي الدين” قد التحق بأخيه شهيدنا الأسمى والأغلى سماحة الأمين العام ‌‏لحزب الله السيد حسن نصر الله ‌‏ولقد كان نعم الأخ المواسي لأخيه”.

وأشار إلى أن “هاشم صفي الدين” قدم جلّ حياته في خدمة حزب الله ‌‏والمقاومة الإسلامية ومجتمعها وأدار ‏على مدى ‏سنوات طويلة بمسؤولية ‌‏واقتدار المجلس التنفيذي ومؤسساته المختلفة ووحداته ‌‏العاملة ‌‏في مختلف المجالات وكل ما له صلة بعمل المقاومة قريباً من مجاهديها”.

وتعهد “حزب الله”، “بمواصلة طريق المقاومة والجهاد حتى تحقيق أهدافها في الحرية ‏والانتصار”.‏

وكان أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، “مقتل هاشم صفي الدين، الذي كان المرشح الأول لخلافة الأمين العام السابق للحزب، حسن نصر الله الذي قتلته إسرائيل في قصف جوي على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم 27 سبتمبر الماضي”.