«حزب المستقلين» يحذر من تفاقم أزمة الوقود ويدعو لحلول عاجلة

أصدر حزب المستقلين بيانًا عبّر فيه عن قلقه البالغ إزاء تفاقم أزمة الوقود في مختلف المدن الليبية، وذلك رغم ما تمتلكه البلاد من ثروات نفطية هائلة وإمكانات إنتاجية تؤهلها لتغطية احتياجاتها المحلية بسهولة واستدامة، معتبرًا أن استمرار الأزمة يعكس خللًا هيكليًا عميقًا في منظومة الإدارة والتوزيع والسياسات العامة المرتبطة بقطاع الوقود.

وأكد الحزب في بيان لشبكة “عين ليبيا”، أن الأسباب الرئيسية للأزمة تعود إلى ضعف الحوكمة المؤسسية، وانتشار التهريب المنظم عبر الحدود، والاعتماد المفرط على الاستيراد بدل تطوير قدرات التكرير المحلي، إضافة إلى الانقسام الإداري والأمني الذي يعرقل استقرار الإمدادات وانتظامها.

وأشار البيان إلى أن بطء إيصال الوقود من الموانئ إلى محطات التوزيع يرجع إلى تدهور البنية التحتية للنقل والتخزين، وتعقيدات الإجراءات الإدارية، وغياب منظومة رقمية شفافة لتتبع حركة الوقود، بما يضمن وصوله إلى المواطن دون تسرب أو تلاعب.

وحمّل حزب المستقلين الجهات التنفيذية المختصة مسؤولية معالجة هذه الاختلالات بشكل عاجل، داعيًا إلى تفعيل غرفة طوارئ وطنية لإدارة ملف الوقود، وإطلاق منظومة تتبع إلكترونية للشحنات، وتشديد الرقابة والعقوبات على شبكات التهريب والفساد، إلى جانب دعم النقل البري والبحري بشكل مؤقت لضمان انتظام التزويد.

كما أكد الحزب أنه يعمل على إعداد مقترحات تشريعية تهدف إلى تعزيز الشفافية في قطاع التوزيع، وإعادة تنظيم منظومة الدعم، وتحفيز الاستثمار في التكرير المحلي والبنية التحتية للطاقة، بما يسهم في تحقيق الأمن الطاقي وصون المال العام.

وحذر البيان من التداعيات الخطيرة لأزمة الوقود على الخدمات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء والنقل العام والمستشفيات، معتبرًا أن استمرار الأزمة يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي والاجتماعي، ويستوجب استجابة وطنية شاملة وعاجلة.

وجدد حزب المستقلين تأكيده أن ليبيا قادرة على تجاوز هذه الأزمة واستغلال ثروتها النفطية لتغطية احتياجاتها المحلية بشكل مستدام، شريطة توفر الإرادة السياسية، واعتماد سياسات رشيدة لإدارة القطاع في إطار رؤية وطنية موحدة.