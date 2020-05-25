حزب النهضة التونسي يرفض وثيقة «التضامن والاستقرار»

أكدت مصادر حزبية تونسية اليوم الاثنين، أن حركة النهضة تحت قيادة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي رفضت التوقيع على وثيقة “عهد التضامن والاستقرار”، والتي طرحها رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ على أحزاب الائتلاف الحاكم، من أجل تنقية المناخ السياسي التونسي.

وفي وقت سابق عرض الفخفاخ في منتصف الشهر الجاري، وثيقة مكونة من 7 نقاط على الأحزاب المكونة للسلطة التنفيذية وإقرار “وحدة التضامن الحكومي”، وتتضمن الوثيقة الحكومية حدا أدنى من العمل المشترك حكوميا وبرلمانيا لاسيما مع ارتفاع التوترات السياسية في تونس.