حكومة الوحدة الوطنية تُدين الهجوم في كرمان الإيرانية

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية عن إدانة واستنكار دولة ليبيا الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة كرمان جنوبي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

وتوجهت الوزارة بالتعازي الحارة للشعب الإيراني، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.

وأكدت الوزارة تضامنها مع الشعب الإيراني في هذا المصاب الأليم، وجددت موقف دولة ليبيا الثابت والداعي لنبذ العنف ورفض الإرهاب بكافة أشكاله.

ووقع انفجاران بعبوتين ناسفتين، تزامنا مع إحياء الذكرى الرابعة لمقتل قاسم سليماني بضربة جوية أميركية في العراق، أديا لمقتل شخصا وأكثر من 211 جريحا. عداد.