حميدتي: أجريت مباحثات مثمرة وبناءة في طرابلس

أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي” أنه أجرى مباحثات مثمرة وبناءة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في العاصمة طرابلس، اليوم الخميس.

وقال حميدتي عبر حسابه على منصة (أكس): “التقيت اليوم بالعاصمة الليبية طرابلس عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في الشقيقة ليبيا، حيث أجريت معه مباحثات مثمرة وبناءة، تناولت التطورات التي يشهدها السودان في ظل الحرب الدائرة”.

وأضاف: “شرحت للدبيبة الأسباب التي أدت إلى اشتعال الحرب، والأطراف التي تسعى لتوسعتها واستمرارها، وقدمت له كذلك رؤيتنا لوقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار ورفع المعاناة عن كاهل شعبنا وإعادة بناء السودان على أسس جديدة وعادلة”.

وأكد قائد الدعم السريع أنه قدم أيضاً شرحاً حول تطورات الوضع الإنساني والظروف الصعبة التي يعاني منها السودانيون في ظل حرمانهم من المساعدات الإنسانية ما أدى إلى حدوث مجاعة في بعض المناطق ما يستدعي تدخلاً لإيصال المساعدات إلى مستحقيها عبر آليات وطرق جديدة.

وتابع جميدتي: “نشكر الدبيبة على تفهمه للأزمة السودانية وموقفنا ورؤيتنا، كما نشكر شعب وحكومة ليبيا على استضافة أشقائهم السودانيين خلال الأزمة التي تمر بها بلادنا”.

وكان الدبيبة قد استقبل ظهر اليوم بطرابلس، قائد قوات الدعم السريع والوفد المرافق له، بهدف متابعة تطورات الأوضاع في السودان.

وأكد الدبيبة بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة على عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا و السودان، الذي يحتم على ليبيا تقديم المساندة لها في الظروف الحالية، مشددا على ضرورة إنهاء الحرب والصراع والوصول إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

التقيت اليوم بالعاصمة الليبية طرابلس السيد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في الشقيقة ليبيا، حيث أجريت معه مباحثات مثمرة وبناءة، تناولت التطورات التي يشهدها السودان في ظل الحرب الدائرة.

شرحت للسيد الدبيبة الأسباب التي أدت إلى اشتعال الحرب، والأطراف التي تسعى لتوسعتها… pic.twitter.com/MxOaXyMs9I — Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) February 29, 2024