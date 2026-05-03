خبير اقتصادي: المركزي يغيّر قواعد «سوق العملة» في ليبيا

قال الخبير الاقتصادي مختار الجديد إن سوق العملة في ليبيا شهد خلال الفترة الأخيرة تحولات واضحة في موازين العرض والطلب، خاصة مع التغيرات المرتبطة بسياسات مصرف ليبيا المركزي وضبط الإنفاق العام.

وأوضح الجديد في منشور عبر صفحته على موقع فيسبوك أن الفترات الماضية كانت تشهد ما وصفه بـ“سيطرة كمية الدينارات في السوق”، وهو ما ساهم في تعزيز نشاط المضاربين وتجار العملة الذين كانوا يستقطبون أي كميات من الدولار تخرج من المصرف المركزي.

وأضاف أن هذه المعادلة بدأت تتغير مع التوجه نحو ضبط الإنفاق العام، حيث أصبح مصرف ليبيا المركزي – بحسب تعبيره – يقوم بسحب الدينار من السوق بشكل أكبر مقابل كل عملية بيع للعملة الأجنبية.

وأشار إلى أن العملية الحالية تعني عملياً أنه مقابل كل مليار دولار يضخه المصرف في السوق، يتم سحب أكثر من ستة مليارات دينار، في وقت يرى فيه أن السوق يواجه صعوبة في إعادة تعويض هذه الكتلة النقدية نتيجة تراجع الإنفاق.

وفي المقابل، اعتبر أن قدرة المصرف المركزي على توفير الدولار باتت أفضل نسبياً نتيجة تحسن عائدات النفط، وهو ما يعزز استقرار جانب من معادلة النقد الأجنبي.

وتطرق الجديد إلى ما جرى تداوله في الأسابيع الماضية داخل سوق العملة، حيث قال إن بعض المتعاملين حاولوا التشكيك في توفر الدولار النقدي، واعتبروه غير متاح، قبل أن يتغير المشهد مع بدء تطبيق بيع الدولار “كاش” بشكل فعلي.

وأضاف أن الخطاب داخل السوق تغير بعد بدء تنفيذ هذه الآلية، حيث تم الانتقال – بحسب وصفه – إلى طرح توقعات جديدة حول استمرارية الكمية المطروحة من الدولار، واحتمال تأثيرها على الأسعار بعد انتهاء الكميات المحددة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تغييرات متسارعة يشهدها سوق الصرف في ليبيا، مع بدء تطبيق آلية توزيع مخصصات النقد الأجنبي نقداً عبر منظومة مصرف ليبيا المركزي، وما رافقها من تأثيرات على حركة السيولة والدينار في السوق المحلي.