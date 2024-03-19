خرافات لا تساعد في «منع العطش» خلال شهر رمضان

يعاني الكثير منا خلال الصيام من الجفاف الشديد، نتيجة قلة شرب المياه، ولتفادي هذه المشكلة، ونتيجة للخوف من العطش، فإننا نلجأ لاتباع عادات خاطئة لا تقي من الجفاف وتضر بصحتنا، فما أبرز الأخطاء التي نرتكبها خلال شهر رمضان في درء العطش؟

وفيما يأتي بعض الخرافات التي تتعلق بدرء العطش خلال شهر رمضان:

الإكثار من شرب الماء عند السحور يقي من العطش: ولكن الحقيقة أن الكلى سرعان ما تقوم بطرد الماء الزائد، الذي يتم استهلاكه ولا يحتاجه الجسم، بعد ساعات قليلة، وفي هذه الحال، فإن الماء الكثير سيؤدي إلى اضطراب نوم الصائم.

شرب الماء البارد جدًا في بداية الإفطار يروي العطش: ولكن هذا ليس صحيح، إذ أن شرب الماء البارد جدًا يؤثر في بداية الإفطار على المعدة، ويؤدي إلى تقليل كفاءة الهضم وانقباض الشعيرات الدموية، ويتسبب ببعض الاضطرابات الهضمية لدى الصائمين.

يعتقد البعض أن شرب الماء أثناء تناول الطعام يساعد على الهضم، لكنه، وبخلاف تلك الخرافة، يعطل سريان اللعاب على الطعام فلا يختلط به جيدًا، ما يصعب هضمه فلا يستفيد منه الجسم إلا قليلًا.

كما يعتقد البعض منّا أن شرب الكثير من الماء بعد الطعام يقضي على العطش، ولكنّه يعيق عملية الهضم ويمنع الجهاز الهضمي من إكمال وظيفته بشكل صحيح.

المصدر: موقع العربي