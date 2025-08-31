خسائر «غير مسبوقة» لقناة السويس.. انخفاض العبور بنسبة 50%

كشفت الحكومة المصرية عن تراجع حاد وغير مسبوق في إيرادات قناة السويس خلال العام المالي 2024/2025، حيث بلغت الخسائر نحو 145 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل 2.99 مليار دولار، مقارنة بالتوقعات الرسمية.

وقال وزير المالية المصري، أحمد كوجك، في مؤتمر صحفي لاستعراض الأداء المالي للدولة، إن الإيرادات تراجعت بنسبة 60% مقارنة بالعام السابق، نتيجة الاضطرابات الأمنية في البحر الأحمر، على خلفية الهجمات المتواصلة التي تنفذها جماعة الحوثي اليمنية منذ نوفمبر 2023 ضد السفن التجارية.

وأشار كوجك إلى أن عدد السفن العابرة للقناة انخفض بمعدل 50%، حيث عبرت 13,213 سفينة فقط خلال 2024، مقابل أكثر من 26,000 سفينة في 2023، موضحًا أن معظم شركات الشحن العالمية اضطرت إلى تغيير مساراتها عبر رأس الرجاء الصالح لتفادي المخاطر، ما أدى إلى تراجع حركة الملاحة في القناة بشكل كبير.

هذا وسجلت قناة السويس، أحد أبرز الشرايين التجارية العالمية، إيرادات قياسية بلغت 10.25 مليار دولار في عام 2023. غير أن التوترات الأمنية الأخيرة خفضت هذه الإيرادات إلى نحو 4 مليارات دولار فقط في 2024، بحسب بيانات رسمية.

وتأتي هذه التطورات وسط أزمة اقتصادية معقدة تعاني منها مصر، تتضمن تضخمًا مرتفعًا وصل إلى 38% في سبتمبر 2023، وهبوطًا في قيمة الجنيه المصري بنسبة 34% منذ مارس 2024، إلى جانب عجز في الميزان التجاري غير النفطي يقدّر بـ 8 مليارات دولار.

ورغم هذه التحديات، أكدت الحكومة أن الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بما فيها قرض بقيمة 8 مليارات دولار، تساهم تدريجياً في معالجة الاختلالات وتحقيق الاستقرار المالي.

وتعود جذور الأزمة الحالية إلى تصاعد التوتر في البحر الأحمر، حيث نفذت جماعة الحوثي المدعومة من إيران أكثر من 100 هجوم على سفن تجارية، معلنة أن عملياتها تأتي رداً على الحرب الإسرائيلية على غزة، وأسفرت هذه الهجمات عن إغلاق جزئي لمضيق باب المندب، ما أجبر شركات شحن عالمية مثل “ميرسك” و”MSC” على تجنب المرور عبر المنطقة، ورفع تكاليف النقل عالمياً.

يُذكر أن قناة السويس، التي افتتحت عام 1869، تُعد من أهم الممرات المائية في العالم، حيث تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وتوفر أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا. لكن الأزمات الجيوسياسية الإقليمية باتت تهدد دورها المحوري في التجارة العالمية، وتنعكس سلباً على الاقتصاد المصري بشكل مباشر.